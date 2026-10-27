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新光三越Diamond Towers邀住戶成尊榮會員搶商機

中央社／ 台北27日電

新光三越Diamond Towers看好台北之星豪宅入住商機，預期入住後的裝潢效益，有望在明年第1、2季浮現，住戶入住後，將邀請成為頂級VIP，拓展高端主顧客，也會持續洽談高端精品，並在一樓推出快閃攤位或餐車市集集客，今年業績衝新台幣16億元，年增3.8%。

新光三越Diamond Towers今天舉辦週年慶前記者會。Diamond Towers為新光三越旗下面積最小，也是唯一結合住宅與商場的據點，今年開幕滿3年，以高端客群為經營核心，透過商品與服務，與周邊百貨做出區隔。

新光三越Diamond Towers店長何奕廷表示，近期與房東龍麟建設交流得知，樓上豪宅銷售率約4至5成，住宅售出後，買方尚須裝修才能入住，預期相關入住後帶來的裝修紅利將於明年上半年浮現。

何奕廷指出，Diamond Towers以高端精品客群為主要經營對象，主顧客占比約7至8成，平均客單價約新台幣6000至8000元；目前精品占全店業績約6成，其餘為餐飲及其他業種。

他說，為了深耕主顧客，台北之星住戶入住後，新光三越會透過邀請制尊榮卡深化服務，掌握住宅與商場結合的消費商機。

營運方面，鑽石塔今年前3季業績與去年同期持平，全年業績預估16億元，較去年15.4億元成長近4%，主要成長品類為精品與設計師女裝。

何奕廷表示，未來品牌將維持高端方向，並從精品延伸至不同品類的高端商品，今年已引進LG家電旗艦館，擴充商品組合。

至於精品布局，何奕廷指出，東區商圈尚有精品品類缺口，目前持續與品牌洽談；店內以精品DIOR（迪奧）業績最高，開幕至今表現相對平穩。

對於鄰近的大巨蛋商場開幕帶來的競爭，何奕廷說，各商場商品結構與定位不同，對店內影響相對有限，將繼續經營高端客群，透過差異化定位促進商圈共榮；另以週末會舉辦餐車及一樓快閃櫃等活動，吸引新客造訪。

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