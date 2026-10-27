雙11未開打待買清單先塞滿 Yahoo 購物統計「購物車」商品量翻倍

年終最大檔雙11開打！Yahoo購物觀察發現，10月中以來，加入「購物車」的商品量翻倍成長，顯示消費者早已鎖定商品，蓄勢待發迎年終優惠。Yahoo購物「1111買買節」27日正式開跑，祭出破億購物金紅包、最高39%回饋，加碼送迪士尼雙人郵輪假期及萬元私廚饗宴等大獎。Yahoo購物全新對話式購物助理「AI懂買」登場，讓消費者透過自然對話輕鬆尋找商品；Yahoo拍賣則瞄準二手交易與收藏市場，透過「嚴選賣家鑑定好物」專區，集結提供第三方鑑定機制的賣家與商品，並祭出大谷翔平MVP黑標鑑定卡、TIFFANY鑽戒等逸品1元起標，搶攻年終購物商機。

消費者已提前展開購物布局，Yahoo購物觀察，3C換機、風格生活與IP收藏成為雙11前夕三大消費熱點。新機話題帶動iPhone 18 Pro系列熱搜成長逾三倍，iPhone Duo更帶動熱搜單周暴增超過13倍，以星光白及512GB大容量最受青睞，換機潮也連帶推升桌上型電腦與平板電腦關注度。另一方面，兼具設計感與實用性的美型水壺熱搜成長逾3倍，風格生活商品持續熱銷；適逢寶可夢30周年話題發酵，IP周邊收藏熱度也升溫，加上年末犒賞與聚餐需求浮現，精品包、時尚配件及美食餐券也提前搶搭雙11買氣。

Yahoo購物祭雙11四大優惠攻略，狂撒破億紅包、最高39%回饋，搭配點數放大及天天品牌日破盤價，全面催買氣；再送迪士尼探險號雙人郵輪假期、萬元私廚饗宴等大獎。全新「AI懂買」上線，體驗互動天天抽1,111超贈點。Yahoo拍賣瞄準高價收藏與精品市場，除「嚴選賣家鑑定好物」專區強化高價交易信心外、大谷翔平鑑定卡、TIFFANY鑽戒等夢幻逸品1元起標。