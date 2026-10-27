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新光三越 DIAMOND TOWERS 拚16億元業績 精品、設計師服飾領軍

經濟日報／ 記者嚴雅芳/台北即時報導

新光三越持續深耕台北東區高端消費市場，旗下DIAMOND TOWERS今年全年業績挑戰16億元，較去年15.4億元成長約3.9%，其中精品及女性設計師服飾為近兩年主要成長動能。面對精品市場變化，DIAMOND TOWERS也將高端消費布局延伸至家電、餐飲及生活選品，並將於11月5日至22日展開為期18天的週年慶，搶攻年底消費商機。

DIAMOND TOWERS商場以高端精品客群為核心，目前主顧客占比約八成，平均客單價約6,000至8,000元，女性與男性顧客比例約為7比3。除了周邊居民及豪宅客群，也吸引來自新光三越信義、南西店的精品消費者，形成相對穩定的客群基礎。

在營運表現方面，DIAMOND TOWERS去年全年業績15.4億元，今年設定16億元目標，持續朝成長方向邁進。新光三越主管指出，近兩年精品及女性設計師服飾表現相對突出，是支撐商場營運成長的兩大主力業種。

儘管國際精品市場面臨消費需求變化，DIAMOND TOWERS並未因此調整高端定位，而是進一步將高階商品延伸至不同品類。今年新引進LG旗艦館，涵蓋高階家電、影音設備及智慧生活產品，希望從精品消費進一步拓展至居家生活市場，增加高端客群的消費選擇。

對於台北東區百貨競爭，新光三越主管表示，DIAMOND TOWERS與鄰近SOGO及BR4雖同樣鎖定高消費力客群，但各自精品品牌與商品組合有所區隔，品牌之間並未直接重疊，因此並非完全正面競爭。至於大巨蛋商圈逐步發展，因雙方商品結構及客群定位不同，目前對DIAMOND TOWERS的影響相對有限。

值得注意的是，DIAMOND TOWERS所在建築結合高端住宅與百貨商場，樓上豪宅目前銷售率約四至五成。新光三越主管指出，住宅與商場結合的營運模式，關鍵在於住戶逐步進駐，隨著居住人口增加，有助於帶動樓下商場消費，預期相關效益可望於2027年第1季逐漸顯現。

除了精品及服飾，特色餐飲也成為商場吸引顧客的重要環節。DIAMOND TOWERS指出，館內興波咖啡、Gelovery Gift及Dreamers Coffee等咖啡廳，整體滿座率近九成，其中興波咖啡台灣茶香拿鐵月銷近500杯，SBREAD早午餐盤月銷約百份。今年也持續引進初魚鉄板料亭、金春喜韓廚等品牌，擴大餐飲選擇。

迎接週年慶，DIAMOND TOWERS首14日推出化妝品單筆滿2,000元送2,000點、全館累計滿5,000元送5,000點，首七日再加碼skm pay指定品類單筆刷1萬元送1萬點，並結合指定銀行回饋，吸引消費者集中採購。

在集客活動方面，11月5日開幕首日邀請Fubon Angels登場，並安排男團FEniX互動活動及寶可夢30週年角色見面會，同時規劃週末餐車市集、藝術展演等活動，透過購物、餐飲與娛樂體驗串聯，持續活絡東區商圈人流。

新光三越 業績 設計師

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