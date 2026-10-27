快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

台化看純苯、PX、PTA 加工利差同步改善 強化利基產品銷售

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台化（1326）日前指出，預期第4季純苯、對二甲苯及PTA供應仍偏緊，加工利差會較第3季改善；此外，塑料則因屬產品末端，成本轉嫁途徑長、且受終端消費動能影響，但台化強化利基型產品，目前有獲利的產品品項，占營業額近半，尤其PP、PC、PC、ABS等，可望維持獲利。

展望第4季芳香烴及苯乙烯（SM）下游產品市況，台化認為市況依產品別分化。其中，亞洲苯因下游SM、苯酚剛性需求，及上游因裂解廠減產連帶產出苯減少，亞洲純苯供給仍緊縮。並預期裂解廠減產情況將會持續，下游需求仍維持剛需，加工差保持於盈利區間應可期待。

對二甲苯（PX）部分，加工利差不如純苯，但由於原油供應的不確定性及成品油(汽柴油)供應不足，煉廠產出偏向成品油靠攏，加上亞洲多家生產廠家第四季有檢修計劃，整體供應將減少，台化預期第4季PX加工差可維持獲利。

PTA部分，台化指出，今年大陸PTA加工差從年初以來一路震盪走高。由於PX供應偏緊，取得不易及價高影響，PTA維持目前稼動率約75%~80%，社會庫存亦偏低，造成加工差節節升高。目前能源市場是多油品少化工，不僅大陸市場如此，亞洲市場亦缺PX及PTA，台化預期第4季此狀況仍將持續，樂觀看待後市。

台化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

和益加速開發高值化產品

集邦：10月下旬面板報價持平

中鋼、燁輝 迎鋼市旺季

力積電真的翻身了？毛利率衝48% 分析師看成熟製程還要漲10%至20%

相關新聞

75歲王文洋家中跌倒大腿骨折！被目擊輪椅出行 兒王泉仁陪伴左右

75歲宏仁集團總裁王文洋驚傳家中跌倒骨折，女兒王思涵發現後緊急送往台大醫院治療，手術順利，但仍需以輪椅代步3個月。近日被目擊坐輪椅出門散步，身邊除保鏢外，兒子王泉仁也一路陪伴，氣色還算不錯。 據《鏡週刊》報導，王文洋起床時因失去平衡，一時不慎跌趴在地、無法自行起身，只能向女兒王思涵呼救。王思涵發現父親受傷後立即叫救護車送醫，經檢查確認大腿骨折，需接受手術治療。手術完成後，王文洋住院約一周才出院，由於腿部尚未完全恢復，醫師建議暫時避免自行行走，須以輪椅代步約3個月。 儘管身體尚未復元，王文洋出院當天就返回公司處理工作，14日中午現身台北市信義運動中心附近，準備返回「御之苑」豪宅。王文洋當天身著粉色襯衫和西裝褲，臉上戴著墨鏡，輪椅由幫傭推行，兒子王泉仁一路伴行，全程雖未起身，但不時與隨行者交流，看起來精神尚佳。 王泉仁過去曾與父親因家族事務傳出關係緊張，如今王文洋因跌倒受傷、行動不便，王泉仁在休養期間陪伴身旁，兩人互動引發關注。

與王文洋20年師生戀轟動一時！呂安妮傳有新歡 身分曝光

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮當年譜出轟動一時的師生戀， 兩人交往約20年，育有一子，最終仍以分手收場。交往期間，王文洋曾購入位於「御之苑」的兩戶豪宅，總市值約8億元，並登記在呂安妮名下。如今這段長達20年的感情已成過去，呂安妮更傳出有了新歡，對象是一名在海外發展的台商。

日本未禁外國人買房 信義日本：10月起購屋登記須申報國籍

近年外國人赴日置產持續受到關注，當地對於外國人及外國法人取得土地及不動產的討論也進一步升溫，日本政府近期則針對不動產取得提出新政策方向，並研議修正相關法規。「日本並未限制外國人買房，而是自10月5日起購屋登記須申報國籍。」信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，近期政策重點在提高交易透明度，台灣買家赴日購屋前應留意身分申報、物件所在地、稅務成本三大重點。

雙北青年購屋熱區曝！內湖、板橋最受歡迎 這區成長最大

永慶房產集團根據聯徵中心資料，盤點第1季與去年同期，雙北市各行政區40歲以下的青年族群購屋交易占比變化，萬華區交易占比年增4.2個百分點，居北市之冠；而新北市則由新莊區占比增加最顯著，年增3.6個百分點，顯示青年族的購屋熱區開始出現變動。

竹東6大建設連發 忠泰新竹首發預購會買氣夯

新竹竹東正迎來百億建設潮，地方機關、文化、旅遊、交通及產業等重大建設同步推進，帶動大新竹板塊東移，也讓竹東躍升為房市新焦點。忠泰建設跨新竹首推案「忠泰築明」在建商品牌力與遞延性買盤加持下，VIP預賞會即簽訂逾百戶，火熱買氣一掃前兩年房市低迷氣氛。

發動機過期檢查遭罰20萬元 台灣虎航自主發現主動通報

根據民航局最新公布的違規事件裁罰資訊，台灣虎航發動機過期檢查，遭罰新台幣20萬元。對此，台灣虎航回應，是自主檢查時發現時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。