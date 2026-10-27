台化看純苯、PX、PTA 加工利差同步改善 強化利基產品銷售

台化（1326）日前指出，預期第4季純苯、對二甲苯及PTA供應仍偏緊，加工利差會較第3季改善；此外，塑料則因屬產品末端，成本轉嫁途徑長、且受終端消費動能影響，但台化強化利基型產品，目前有獲利的產品品項，占營業額近半，尤其PP、PC、PC、ABS等，可望維持獲利。

展望第4季芳香烴及苯乙烯（SM）下游產品市況，台化認為市況依產品別分化。其中，亞洲苯因下游SM、苯酚剛性需求，及上游因裂解廠減產連帶產出苯減少，亞洲純苯供給仍緊縮。並預期裂解廠減產情況將會持續，下游需求仍維持剛需，加工差保持於盈利區間應可期待。

對二甲苯（PX）部分，加工利差不如純苯，但由於原油供應的不確定性及成品油(汽柴油)供應不足，煉廠產出偏向成品油靠攏，加上亞洲多家生產廠家第四季有檢修計劃，整體供應將減少，台化預期第4季PX加工差可維持獲利。

PTA部分，台化指出，今年大陸PTA加工差從年初以來一路震盪走高。由於PX供應偏緊，取得不易及價高影響，PTA維持目前稼動率約75%~80%，社會庫存亦偏低，造成加工差節節升高。目前能源市場是多油品少化工，不僅大陸市場如此，亞洲市場亦缺PX及PTA，台化預期第4季此狀況仍將持續，樂觀看待後市。