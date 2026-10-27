雙北青年購屋熱區曝！內湖、板橋最受歡迎 這區成長最大

永慶房產集團根據聯徵中心資料，盤點第1季與去年同期，雙北市各行政區40歲以下的青年族群購屋交易占比變化，萬華區交易占比年增4.2個百分點，居北市之冠；而新北市則由新莊區占比增加最顯著，年增3.6個百分點，顯示青年族的購屋熱區開始出現變動。

從台北市的數據來看，第1季青年族的交易占比分布，以內湖區12.5%最高，中山區12.3%次之，北投區11.6%、文山區11.3%，萬華區則為9.5%。不過，若比較近一年占比變化，萬華區增加4.2個百分點，增幅最為明顯，文山區增加2.6個百分點，北投區也增加2.5個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市房屋總價較高，青年購屋族在預算有限的情況下，往往更重視房屋總價是否符合自身負擔能力，以及能否兼顧通勤便利與日常生活需求。

萬華區擁有台鐵、捷運等交通機能，且房價相較台北市核心區更具親和力，對於希望在台北市置產、又得精打細算的青年族群而言，具有一定吸引力。

至於文山區與北投區，陳金萍說明，透過捷運串聯台北市中心，生活機能成熟，住宅選擇也多元，加上相較於市中心親民的房價，提供優質的住宅生活圈與通勤條件，對於可接受適度拉長通勤時間，以換取較充裕居住空間或較低購屋門檻的青年族群而言，這兩區具備一定的吸引力。

而在新北買房的青年族則呈現不太一樣的現象，第1季新北青年族的交易占比分布，板橋區以14.5%最高，較去年同期增加2.1個百分點，新莊區11.3%次之，較去年同期增加3.6個百分點。

陳金萍分析，板橋、新莊及中和均屬與台北市連結密切的生活圈，具備捷運通勤條件，從區位與住宅選擇推估，當地的青年在購屋時，除了考量價格，也希望保有工作、採買與家庭照顧的便利性，因此較接近台北、機能成熟的新北第一圈，容易成為優先比較的區域。

陳金萍說明，板橋區不僅是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重鎮，挾著這些優勢，獲得不少青年族群的青睞。而且，板橋距離北市僅一橋之隔，也可藉由捷運板南線快速抵達北市核心、蛋黃區域，因此該區仍是許多青年族群買房的熱區。

至於新莊區，陳金萍指出，受惠於副都心、塭仔圳等重劃區持續開發拓展，以及捷運路網逐漸完善，持續吸引人口移入與住宅需求。而且隨著新莊副都心商辦聚落逐步成形，企業總部、金融及商業服務業進駐動能持續提升，未來有望吸引更多就業人口遷入，且目前房價仍較板橋親民，因此也吸引不少青年族群的目光。

資料來源／永慶房產集團