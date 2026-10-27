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竹東6大建設連發 忠泰新竹首發預購會買氣夯

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
竹東6大建設連發引爆忠泰築明新竹首發案預購會買氣夯。業者／提供
竹東6大建設連發引爆忠泰築明新竹首發案預購會買氣夯。業者／提供

新竹竹東正迎來百億建設潮，地方機關、文化、旅遊、交通及產業等重大建設同步推進，帶動大新竹板塊東移，也讓竹東躍升為房市新焦點。忠泰建設跨新竹首推案「忠泰築明」在建商品牌力與遞延性買盤加持下，VIP預賞會即簽訂逾百戶，火熱買氣一掃前兩年房市低迷氣氛。

北市品牌忠泰建設首次前進新竹，品牌效應在竹科新貴客層之間持續發酵。自今4月基地圍籬廣告曝光後，預約名單累積逾千組，吸引不少竹東在地人士、竹科工程師、自營商，也有部分來自竹東行政機關的公務員。

這次忠泰竹東新案，位於有「竹東版信義計劃區」之稱的竹東新市政特區，廣達6,500坪基地以類造鎮方式分兩期開發=. 第一期產品為2至3房純住宅，無論是地點指標性、基地規模，或是市場對忠泰品牌的預期心理，均成為各界焦點所在，吸引不少建商VIP已購客爭相詢問新案訊息，一開放預賞即迅速出手，初訪即下訂的比例相當高。

「忠泰築明」的積極買氣，不單是品牌效應，更反映出市場對竹東前景的樂觀期待。市場人士分析，2026年正是竹東建設收成與爆發的起始年，從竹東客家文化大禾埕、先進半導體研發基地、竹東綜合行政中心、竹東知識客棧圖書館，到國道3號增設二重交流道與竹科三期園區，文化、產業、行政與交通利多接力登場，持續引爆區域發展動能。

隨著各項工程將陸續完工到位，以竹東綜合行政中心為核心串聯的各項機能設施，將大幅提升竹東能見度與生活機能，緊鄰行政核心的台泥、忠義重劃區更被地方視為竹東高端房市代表，目前仍處於凹陷區的房價水位，預期將隨建設逐步起漲。

有別於傳統開發商，忠泰建設建立一套從建築規劃、空間設計、施工品質到美學體驗的完整生活系統，培養出客戶的信任感。忠泰第一次插旗新竹竹東，除了借鏡過去台北大直、中山區的國際美學經驗，以一座未來城市的理想生活為藍圖，打造全新生活體驗。

包括從接待過程開始，即展現「忠泰式」美學，迎賓茶食選用日本東京人氣必訪的「ONIBUS COFFEE」 咖啡與「好丘」GOOD CHO'S貝果；歐陸餐酒食材選品店「Slice」的精選起司盤饗宴簽約客戶。在未來建案公設中，將採用集團旗下北歐櫥窗代理品牌家居，其中不乏有博物館收藏等級的經典家具，消息一出旋即在大新竹及室內設計圈掀起朝聖風潮。

竹東6大建設連發引爆忠泰新竹首發預購會買氣夯。業者／提供
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