聽新聞
0:00 / 0:00
發動機過期檢查遭罰20萬元 台灣虎航自主發現主動通報
根據民航局最新公布的違規事件裁罰資訊，台灣虎航發動機過期檢查，遭罰新台幣20萬元。對此，台灣虎航回應，是自主檢查時發現時間計算落差，主動通報並完成檢查。
交通部民用航空局定期會在官網更新違規事件裁罰資訊，根據最新公告，台灣虎航一架A320-271N 飛機二號發動機燃燒室延遲缺點檢查管制逾期，因此依民航法裁罰新台幣20萬元，並要求立即改善。
台灣虎航回應，該架航機（B-50023）於去年9月執行航班調度時出現管制時間計算落差，在落實安全管理系統（SMS）自主查核發現後，當日第一時間除立即完成該項發動機檢查確認狀況符合安全規範，亦立即向主管機關主動提報。
台灣虎航表示，向來將飛航安全視為不可妥協的最高原則，針對這次事件已全面深刻檢討且進行改善，並加強雙重覆核機制，嚴格杜絕類似情事再次發生。
台灣虎航說，未來將持續以最高標準落實各項維護與營運細節，提供旅客最安心、安全的飛航服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。