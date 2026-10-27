銘福開發與馬國Naza集團簽MOU 合攻城市採礦商機

銘福集團海外事業布局跨出一大步，旗下銘福開發日前與與馬來西亞Naza集團旗下Naza Enviro控股簽署合作備忘錄（MOU），雙方將就馬國當地環保產業園區的城市採礦商機，進行研議技術及營運合作，未來再進一步延伸至電池回收等領域。

簽約典禮由合作雙方高層出席，包含銘福集團創辦人兼董事長陳福松、副董事長陳奕潔、成功集團創辦人陳志遠等，受邀出席。

隨著馬來西亞汽車市場持續成長，報廢車輛（ELVs）與廢棄車輛的處置已成重要課題，馬來西亞政府正積極透過環境部（DOE）與道路運輸部（JPJ）完善相關監管法規，重塑馬來西亞廢棄車輛的處置模式，致力打造兼具高標準有害廢棄物處理、廢液抽取與高價值材料回收的全方位現代化園區。

Naza Enviro是馬來西亞知名的回收控股，為當地各級提供市政服務。據統計，馬來西亞一年新車銷售逾80萬輛，其中電動車銷售銷量顯著增加，隨著當地汽車使用與電動化持續發展，雙方合作發潛力備受看好。

銘福集團長期在台灣從事報廢車輛拆解、金屬回收及再生材料處理。這次雙方選定的馬來西亞BTEP環保園區，目前已有廢棄物處理、水處理、掩埋氣發電等設施，雙方合作將從報廢車輛的前端去污染、拆解分類及後端材料回收著手，結合銘福專業的處理實績，及Naza Enviro的環境管理與園區營運能力，研議適合當地的業務合作方案。

陳奕潔表示，儘管銘福在台灣實績有目共睹，但不同國家市場仍要從當地法規、車輛來源和處理需求出發，未來與進一步Naza集團洽談鉛酸蓄電池、鋰電池回收、再生材料處理等領域合作。銘福集團旗下金聯成（7865）、名仁資源的專業實力，將提供後續合作的堅強基礎。