快訊

賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市職場身心健康論壇登場！四大主題串聯企業與心理支持資源

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「健康新竹 科技同行安心 GO! 」心竹心能量職場身心健康論壇竹科登場。圖／竹市府提供
「健康新竹 科技同行安心 GO! 」心竹心能量職場身心健康論壇竹科登場。圖／竹市府提供

新竹科學園區就業人口逾17.5 萬人，面對科技產業快速變動與工作挑戰，心理健康與生活平衡，成為許多工作者共同關心的課題。新竹市政府將於10月30日下午2時，在竹科科技生活館2樓集思竹科會議中心舉辦「健康新竹 科技同行安心 GO! 」心竹心能量職場身心健康論壇，邀集醫療、勞動與公共衛生領域專家，從企業友善職場、個人健康老化、科技人的紓壓，到市府多元的心理健康支持措施，陪伴市民找到照顧自己與家人的方法。

新竹市長高虹安將出席論壇致詞，並表揚在園區、新竹市共同推動心理健康的企業。期盼透過論壇及多元服務，持續降低求助門檻，讓心理支持更早發生，接住每一個需要支持的人。

四位專家聚焦友善職場、心理健康、健康老化與紓壓安眠

論壇邀請國立政治大學勞工研究所教授劉梅君，以「高齡化社會的企業永續挑戰人因工程與終身學習」為題，分享台灣企業營造友善職場與職務再設計的實際案例，提供職務再設計的具體方法，及企業打造中高齡友善工作環境的參考原則。新竹市衛生局局長陳厚全將以「照顧新竹企業人，共築身心健康的後盾」為題，說明市府如何整合媒體宣導、實體活動、心理諮商與醫療資源，並透過補助及輔導，協助園區與企業建立心理健康支持系統，共築市民身心健康保護網。

臺大醫院北護分院院長詹鼎正將主講「成功老化，健康老化」，從人口老化現象切入，透過老年醫學專業視角，讓工作者理解老化與健康的關係，提出實用的成功老化四大原則；並透過家庭照顧、社會資源的結合，達成健康老化的理想。

新竹馬大元診所院長馬大元，則以「打造快樂腦，科技人的紓壓與安眠」為題，從科學園區工作者常見的壓力、心理困擾與生活負擔出發，分享實際改善方法與從科學園區工作者常見的壓力、心理困擾與生活負擔出發，分享實際改善方法與案例。也從腦科學、身體與營養等面向，帶領與會者認識日常可實踐的身心照顧案例。也從腦科學、身體與營養等面向，帶領與會者認識日常可實踐的身心照顧方法，尋找適合自己的快樂密碼。方法，尋找適合自己的快樂密碼。

市民免費諮商結合社區宣導，讓心理支持走進日常

竹市府提供新竹市民每年長持續關注對市民心理的個人支持，市府提供新竹市民每年4次免費次免費心理諮商服務，協助有需要的民眾取得專業支持。另透過衛福部的「青壯世代心理諮商服務，協助有需要的民眾取得專業支持。另透過衛福部的「青壯世代心理健康支持方案」，也為心理健康支持方案」，也為15至至45歲青壯世代提供每年歲青壯世代提供每年33次心理諮商補助。次心理諮商補助。

企業最高補助25萬元，心理健康資源前進竹科萬元，心理健康資源前進竹科

企業支持方面，大力推動「心竹心能量職場心理健康促進計畫」，每家企業最高補助職場心理健康促進計畫」，每家企業最高補助2525萬元，協助辦理情緒管理、壓萬元，協助辦理情緒管理、壓力調適與溝通技巧等課程及工作坊，建立內部心理支持流程，提升員工求助意力調適與溝通技巧等課程及工作坊，建立內部心理支持流程，提升員工求助意識與資源連結，並透過職場身心健康論壇促進經驗交流。市府也正籌設心理衛識與資源連結，並透過職場身心健康論壇促進經驗交流。市府也正籌設心理衛生中心竹科分站，期盼將專業服務延伸至園區第一線，提供更即時、便利的心生中心竹科分站，期盼將專業服務延伸至園區第一線，提供更即時、便利的心理支持。理支持。

詳細活動資訊及報名方式，請至活動官網查詢詳細活動資訊及報名方式，請至活動官網查詢((https://www.ic975.com/healthforum_20261030/https://www.ic975.com/healthforum_20261030/))

職場 健康 心理支持

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桃園大竹獅子會贈「轉角有愛桃洗車」 方便街友沐浴傳遞溫暖

因應超高齡化 將加強預防、評估與活動空間

永齡女力3年助逾350位媽媽就業！19組築夢團隊齊聚 展現地方創生新力量

台南強化家庭教育與學生輔導 新建聯合廳舍動土

相關新聞

75歲王文洋家中跌倒大腿骨折！被目擊輪椅出行 兒王泉仁陪伴左右

75歲宏仁集團總裁王文洋驚傳家中跌倒骨折，女兒王思涵發現後緊急送往台大醫院治療，手術順利，但仍需以輪椅代步3個月。近日被目擊坐輪椅出門散步，身邊除保鏢外，兒子王泉仁也一路陪伴，氣色還算不錯。 據《鏡週刊》報導，王文洋起床時因失去平衡，一時不慎跌趴在地、無法自行起身，只能向女兒王思涵呼救。王思涵發現父親受傷後立即叫救護車送醫，經檢查確認大腿骨折，需接受手術治療。手術完成後，王文洋住院約一周才出院，由於腿部尚未完全恢復，醫師建議暫時避免自行行走，須以輪椅代步約3個月。 儘管身體尚未復元，王文洋出院當天就返回公司處理工作，14日中午現身台北市信義運動中心附近，準備返回「御之苑」豪宅。王文洋當天身著粉色襯衫和西裝褲，臉上戴著墨鏡，輪椅由幫傭推行，兒子王泉仁一路伴行，全程雖未起身，但不時與隨行者交流，看起來精神尚佳。 王泉仁過去曾與父親因家族事務傳出關係緊張，如今王文洋因跌倒受傷、行動不便，王泉仁在休養期間陪伴身旁，兩人互動引發關注。

與王文洋20年師生戀轟動一時！呂安妮傳有新歡 身分曝光

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮當年譜出轟動一時的師生戀， 兩人交往約20年，育有一子，最終仍以分手收場。交往期間，王文洋曾購入位於「御之苑」的兩戶豪宅，總市值約8億元，並登記在呂安妮名下。如今這段長達20年的感情已成過去，呂安妮更傳出有了新歡，對象是一名在海外發展的台商。

日本未禁外國人買房 信義日本：10月起購屋登記須申報國籍

近年外國人赴日置產持續受到關注，當地對於外國人及外國法人取得土地及不動產的討論也進一步升溫，日本政府近期則針對不動產取得提出新政策方向，並研議修正相關法規。「日本並未限制外國人買房，而是自10月5日起購屋登記須申報國籍。」信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，近期政策重點在提高交易透明度，台灣買家赴日購屋前應留意身分申報、物件所在地、稅務成本三大重點。

雙北青年「購屋熱區」變化 北市郊成熟生活圈受青睞 新北第一圈成主力

40歲以下青年在雙北買房，哪些行政區最受青睞？永慶房產集團根據聯徵中心資料，盤點2026年第一季與去年同期，雙北市各行政區40歲以下的青年族群購屋交易占比變化，發現萬華區交易占比年增4.2個百分點，居北市之冠；而新北市則由新莊區占比增加最顯著，年增3.6個百分點，顯示青年族的購屋熱區開始出現變動。

永齡女力3年助逾350位媽媽就業！19組築夢團隊齊聚 展現地方創生新力量

永齡女力論壇展出19組媽媽築夢團隊，三年發展50種工作型態，助逾350位媽媽就業，串聯地方創生與社區行動。

雙北哪個行政區最受青年青睞？北市萬華、新北這區

雙北哪些行政區最受青年青睞？永慶房產集團統計2026年第1季雙北市各行政區40歲以下的青年族群購屋交易占比變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。