竹市職場身心健康論壇登場！四大主題串聯企業與心理支持資源

新竹科學園區就業人口逾17.5 萬人，面對科技產業快速變動與工作挑戰，心理健康與生活平衡，成為許多工作者共同關心的課題。新竹市政府將於10月30日下午2時，在竹科科技生活館2樓集思竹科會議中心舉辦「健康新竹 科技同行安心 GO! 」心竹心能量職場身心健康論壇，邀集醫療、勞動與公共衛生領域專家，從企業友善職場、個人健康老化、科技人的紓壓，到市府多元的心理健康支持措施，陪伴市民找到照顧自己與家人的方法。

新竹市長高虹安將出席論壇致詞，並表揚在園區、新竹市共同推動心理健康的企業。期盼透過論壇及多元服務，持續降低求助門檻，讓心理支持更早發生，接住每一個需要支持的人。

四位專家聚焦友善職場、心理健康、健康老化與紓壓安眠

論壇邀請國立政治大學勞工研究所教授劉梅君，以「高齡化社會的企業永續挑戰人因工程與終身學習」為題，分享台灣企業營造友善職場與職務再設計的實際案例，提供職務再設計的具體方法，及企業打造中高齡友善工作環境的參考原則。新竹市衛生局局長陳厚全將以「照顧新竹企業人，共築身心健康的後盾」為題，說明市府如何整合媒體宣導、實體活動、心理諮商與醫療資源，並透過補助及輔導，協助園區與企業建立心理健康支持系統，共築市民身心健康保護網。

臺大醫院北護分院院長詹鼎正將主講「成功老化，健康老化」，從人口老化現象切入，透過老年醫學專業視角，讓工作者理解老化與健康的關係，提出實用的成功老化四大原則；並透過家庭照顧、社會資源的結合，達成健康老化的理想。

新竹馬大元診所院長馬大元，則以「打造快樂腦，科技人的紓壓與安眠」為題，從科學園區工作者常見的壓力、心理困擾與生活負擔出發，分享實際改善方法與從科學園區工作者常見的壓力、心理困擾與生活負擔出發，分享實際改善方法與案例。也從腦科學、身體與營養等面向，帶領與會者認識日常可實踐的身心照顧案例。也從腦科學、身體與營養等面向，帶領與會者認識日常可實踐的身心照顧方法，尋找適合自己的快樂密碼。方法，尋找適合自己的快樂密碼。

市民免費諮商結合社區宣導，讓心理支持走進日常

竹市府提供新竹市民每年長持續關注對市民心理的個人支持，市府提供新竹市民每年4次免費次免費心理諮商服務，協助有需要的民眾取得專業支持。另透過衛福部的「青壯世代心理諮商服務，協助有需要的民眾取得專業支持。另透過衛福部的「青壯世代心理健康支持方案」，也為心理健康支持方案」，也為15至至45歲青壯世代提供每年歲青壯世代提供每年33次心理諮商補助。次心理諮商補助。

企業最高補助25萬元，心理健康資源前進竹科萬元，心理健康資源前進竹科

企業支持方面，大力推動「心竹心能量職場心理健康促進計畫」，每家企業最高補助職場心理健康促進計畫」，每家企業最高補助2525萬元，協助辦理情緒管理、壓萬元，協助辦理情緒管理、壓力調適與溝通技巧等課程及工作坊，建立內部心理支持流程，提升員工求助意力調適與溝通技巧等課程及工作坊，建立內部心理支持流程，提升員工求助意識與資源連結，並透過職場身心健康論壇促進經驗交流。市府也正籌設心理衛識與資源連結，並透過職場身心健康論壇促進經驗交流。市府也正籌設心理衛生中心竹科分站，期盼將專業服務延伸至園區第一線，提供更即時、便利的心生中心竹科分站，期盼將專業服務延伸至園區第一線，提供更即時、便利的心理支持。理支持。

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