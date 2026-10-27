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永齡女力3年助逾350位媽媽就業！19組築夢團隊齊聚 展現地方創生新力量

聯合新聞網／ 綜合報導
永齡基金會執行長郭曉玲表示，永齡女力持續以鄰里社區經濟與多元就業為核心，協助女性探索更多職涯可能。
永齡基金會執行長郭曉玲表示，永齡女力持續以鄰里社區經濟與多元就業為核心，協助女性探索更多職涯可能。

第四屆「永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展」於10月25日在台北松山文創園區盛大開展，今年以「Build the Future with HER 媽力綻放・共築未來」為主題，展開為期兩天的主題策展。匯聚關注婦女就業、創新創業、地方發展及社會永續的專業人士與團隊，活動現場有來自全台、包含金門離島在內的19組「永齡媽媽築夢家」團隊參與成果展，將媽媽們從生活中看見的問題，轉化為創業與就業行動，帶進地方社區，創造新的工作機會與社會價值。

本次更推出會場限定扭蛋、沉浸式體驗集章活動及永齡女力小精靈拍照打卡裝置，邀請民眾走進媽媽們的築夢日常，以實際行動支持女性多元就業，讓每一份媽媽的努力都被看見。

永齡基金會執行長郭曉玲表示：「永齡媽媽築夢家徵件計畫邁入第三屆，我們持續以鄰里社區經濟與多元就業為核心，鼓勵婦女重新探索職涯可能。今年共選出19組團隊，首度有來自金門離島的媽媽加入，也讓我們看見不論身處都市或偏鄉，女性對於重返職場、創業及實現自我的需求都非常真切。」

2026永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展集結全台19組團隊，透過成果分享與交流，展現媽媽們的創業行動力。
2026永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展集結全台19組團隊，透過成果分享與交流，展現媽媽們的創業行動力。

郭曉玲進一步指出：「我們希望透過永齡女力的影響力，讓更多人看見媽媽不只是家庭中的照顧者，也能是地方經濟、社會創新與永續發展的重要參與者。

當一位媽媽找到適合自己的工作方式，她改變的不只是自己的生活，也可能為社區創造新的服務、新的產業與新的連結。期待透過永齡女力持續串聯企業、社福、地方及社會各界資源，一起打造更友善、更具韌性的女性就業環境。」

不只是媽媽 而是地方改變的行動者

永齡基金會自2023年起推動「永齡女力」計畫，聚焦女性就業與創業議題，致力協助婦女在職涯、家庭與自我實踐之間找到更多可能。2024年推出「永齡媽媽築夢家」徵件計畫，以「鄰里社區經濟」與「多元創新思維」為核心，鼓勵女性從自身生活經驗與地方需求出發，發展具彈性、創意與在地特色的就業模式。

2026永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展於台北松山文創園區登場，現場設置主題拍照打卡區，邀請民眾認識媽媽築夢計畫。
2026永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展於台北松山文創園區登場，現場設置主題拍照打卡區，邀請民眾認識媽媽築夢計畫。

三年來，永齡媽媽築夢家逐漸從一份工作延伸為一種地方解方。永齡女力團隊除了陪伴團隊執行專案，持續串聯跨領域專家、社會資源與產業趨勢，協助媽媽將自身專長轉化為可持續發展的工作機會。

今年論壇更邀請四位來自不同領域的實踐者，從照顧現場、地方創生、數位商務到女性培力，與媽媽築夢家團隊共同對談，探討女性如何將日常生活中觀察到的問題，轉化為改變地方的行動，讓媽媽不只是被支持的角色，更成為創造改變的重要力量。

三年累積50種工作型態 350位媽媽找到新的就業可能

2026年永齡媽媽築夢家徵件計畫共選出19組團隊，從台灣本島到金門，涵蓋文化體驗、特色食品、親子教育、綠色產業、工藝美學及平台經濟等多元領域。

永齡媽媽築夢家成果展集結多元團隊，展示特色食品、手作工藝及地方文化等成果，呈現女性創業與在地就業的多元樣貌。
永齡媽媽築夢家成果展集結多元團隊，展示特色食品、手作工藝及地方文化等成果，呈現女性創業與在地就業的多元樣貌。

計畫推動三年來，已發展出50種兼具彈性與創意的工作型態，協助超過350位媽媽重返職場或開創新事業，累積辦理超過450場活動，吸引逾3萬人次參與。

這些數字背後，不僅反映女性對多元就業與經濟培力的需求，也呈現媽媽深入地方、回應社區需求所產生的實質影響。

永齡基金會團隊與媽媽築夢家齊聚交流，持續串聯社會資源，支持女性重返職場、發展創業及實現自我。
永齡基金會團隊與媽媽築夢家齊聚交流，持續串聯社會資源，支持女性重返職場、發展創業及實現自我。

她們將育兒、照顧家庭與生活累積的經驗轉化為創新能量，從文化保存、食農教育、偏鄉就業到身心障礙家庭支持，讓一個個看似日常的生活問題，成為創造工作機會與社會價值的起點。

讓媽媽的下一步 成為地方的下一步

永齡媽媽築夢家不只是實現夢想的平台，也成為串聯女性、地方與社會資源的行動平台。

永齡媽媽築夢家團隊於成果展頒獎儀式上接受表揚，展現女性投入地方創生與多元就業的實踐成果。
永齡媽媽築夢家團隊於成果展頒獎儀式上接受表揚，展現女性投入地方創生與多元就業的實踐成果。

透過女性的創意與行動，讓就業不再只有單一形式，而能與家庭需求、地方特色及社會議題相互連結，形成更具彈性與韌性的工作模式。

第四屆永齡女力論壇暨媽媽築夢家成果展，將透過論壇對談、成果展覽、沉浸式體驗及互動活動，邀請社會大眾走進媽媽們的故事，看見她們如何從自己的生活出發，成為地方改變的起點。

永齡基金會 金門 團隊 媽媽 台北

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