高林會員訂單資料恐外洩！若有財損將由91APP全額賠償

高林（2906）27日公告，旗下官方購物網站委外服務平台91APP資料庫遭自動化攻擊，部分資訊遭非法擷取，已有會員反映收到冒用高林名義寄發的詐騙郵件。經初步確認，部分會員訂單相關資料可能受到影響，目前仍持續釐清受影響範圍。高林強調，若會員因此事件遭受財務損失，將由91APP負責全額賠償。

高林指出，公司官方購物網站的訂單系統委由91APP提供服務，此次因91APP資料庫遭自動化攻擊，導致部分資訊遭非法擷取。公司陸續接獲會員反映收到冒名詐騙郵件後，已展開調查，確認部分會員訂單資料可能受到影響，但實際受影響的資料範圍仍有待進一步釐清。

針對此次資安事件，高林表示，已啟動資安應變機制及備援作業，並持續與91APP確認受影響資料範圍，同時透過官方網站、社群平台及會員通知，提醒消費者提高警覺，防範不法人士利用訂單資訊進行詐騙。

高林特別提醒，公司不會要求消費者操作ATM、提供信用卡資料，或加入非官方LINE帳號，呼籲會員收到可疑郵件時務必提高警覺，避免遭到詐騙。

至於事件可能造成的影響，高林表示，經初步評估，目前對公司營運及財務尚無重大影響。若會員因本次事件遭受財務損失，將由91APP負責全額賠償。