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巷口照顧健身人需求！三商家購瞄準健康商機 旗下通路開賣蛋白片

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
巷口照顧健身人需求！三商家購瞄準健康商機 旗下通路開賣「Go Power蛋白片」。三商家購／提供
巷口照顧健身人需求！三商家購瞄準健康商機 旗下通路開賣「Go Power蛋白片」。三商家購／提供

隨著民眾健康意識提升，2025年全球蛋白質零食市場規模已突破500億美元，規律運動與飲食管理逐漸融入日常生活，如何方便地補充蛋白質已成為消費者關注的飲食議題之一。瞄準健康飲食與便利消費需求，三商家購（2945）旗下通路美廉社、OKmart正式開賣「勤億Go Power蛋白片（4入）」，心樸市集則推出「勤億Go Power蛋白片（6入）」，提供健身族群及重視日常飲食的消費者更多元的選擇。

對於有規律運動習慣的消費者而言，除了運動訓練，日常飲食也是健康管理的重要一環。「勤億Go Power蛋白片」提供有別於傳統蛋白質補充品的選擇，無論是運動後的飲食搭配，或日常餐食的變化，都能依照個人飲食習慣靈活運用，為消費者的日常飲食增添更多可能性。

除了新品上市，自有品牌心樸市集也持續提供注重飲食品質的消費者多元選擇，包括「心樸動物福利雞蛋（紅殼／白殼）」及「心樸去骨雞腿排」等商品，從日常蛋品到肉類食材，兼顧營養、美味與料理便利性，讓消費者即使在忙碌生活中，也能輕鬆準備日常餐食。

三商家購持續深化社區零售布局，透過美廉社、心樸市集及OKmart三大通路，將更多元的食品與生活食材帶進消費者的日常。此次引進「勤億Go Power蛋白片」，結合既有蛋品、肉類等輕鬆好料理的食材選擇，讓消費者無論是運動後的飲食搭配、日常備餐或簡單下廚，都能就近採買、便利搭配，輕鬆享受美味與營養兼具的日常飲食。

健身 健康 美廉社

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