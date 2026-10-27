三峽舊市區第一個都更案公開 單價站上6字頭

三峽第一個都更案「久年橒画」27日公開，個案訴求位於校園第一排、鳶山景觀首席，規畫26~35坪，8月開始潛銷，目前實價已揭露28筆，成交每坪52~60萬元。

「久年橒画」由久年機構關係企業「久年置地」投資興建，7年前以「久年青田」首次進駐三峽北大特區，用頂級住宅規格打響口碑，旋即順利完銷。

久年橒画位於三峽老街商圈民權街，久年機構表示，三峽老街商圈土地稀缺，個案歷經長期醞釀，整合超過600坪，三面臨路，由國際大獎得主陳廷杰建築師操刀規劃21層地標建築。

「久年營造」在營造業頗負盛名，近年聯合承攬台北雙星，共同參與台北市立美術館—典藏庫房、新北市美術館等大型指標開發與公共工程。

久年機構總經理郭彥君表示，「久年置地」結合久年營造理性工程技術，融入感性建築美學，推動久年品牌蛻變與進化，在北市大安、西門、天母，新北三重、三峽等地推案，為許多家庭開展理想生活，體驗日常美好，住進幸福空間。

久年機構表示，「久年橒画」基地面對中園國小超過8000坪的校園腹地，一路之隔，出家門銜接校門，縮短通學距離，減輕家長接送負擔，也能讓孩子多一點充足睡眠。

也因為面對校園，保障遼闊的景觀視野，加上21層的立地高度，開窗就能看見藍天雲舞，遠眺鳶山常青，近觀校園綠意。