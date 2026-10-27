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三商家購搶攻健康飲食商機 美廉社、OKmart 開賣蛋白片
健康飲食與健身風潮持續升溫，帶動高蛋白食品需求成長。三商家購（2945）瞄準健康消費商機，宣布旗下美廉社、OKmart及心樸市集三大通路正式引進「勤億Go Power蛋白片」，透過社區零售與便利商店據點，搶攻健身族群及重視日常營養補充的消費者，進一步擴大健康食品商品布局。
隨著民眾健康意識提升，蛋白質補充已不再侷限於專業健身族群，逐漸延伸至一般消費者的日常飲食。三商家購指出，2025年全球蛋白質零食市場規模已突破500億美元，顯示健康飲食需求持續擴大，也為零售通路帶來新的商品發展機會。
三商家購此次引進「勤億Go Power蛋白片」，其中美廉社與OKmart販售4入包裝，心樸市集則推出6入包裝，依據不同通路的消費需求提供多元選擇。相較傳統蛋白質補充品，蛋白片可作為運動後飲食搭配或日常餐食選擇，滿足消費者對便利性與營養補充的需求。
除了引進新品，三商家購也持續擴充健康飲食相關商品。旗下心樸市集目前販售「心樸動物福利雞蛋」，包括紅殼與白殼雞蛋，以及「心樸去骨雞腿排」等商品，從蛋品、肉類到蛋白質補充食品，逐步完善日常營養食材的商品組合。
三商家購表示，未來將持續深化社區零售布局，運用美廉社、心樸市集及OKmart三大通路的銷售網絡，將更多元的食品與生活食材帶進消費者日常生活。此次引進蛋白片，也是因應健康飲食與便利採買需求，透過既有通路優勢，擴大健康食品選擇，掌握消費市場新商機。
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