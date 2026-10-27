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ITF 台灣國際旅展11月6日登場 飯店餐券下殺5折、旅遊行程一次看

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

「2026 ITF台灣國際旅展」將於11月6日至9日在台北南港展覽館一館登場，今年集結123個國家及城市、1,600個攤位，從飯店餐券、住宿優惠、溫泉度假到深度旅遊行程，提供民眾規劃年末出遊的選擇。除了各大飯店推出限時限量優惠，現場也將安排旅遊產品說明會、多國文化展演及吉祥物大遊行。

餐券與住宿券向來是旅展熱門商品，今年多家飯店推出限時限量優惠。寒舍集團旅展四天每日推出指定商品5折優惠、每款限量50組，其中台北寒舍艾美酒店「探索廚房」平日自助餐券4張組，原價8,200元、優惠價4,100元，將於11月8日限定販售。

圓山大飯店展期每日推出不同快閃優惠，首日將推出限量10組「快閃驚喜住宿券」，每組5,999元起；台北美福大飯店則於旅展期間每日下午3時，限時推出彩匯單人自助晚餐券1,600元。台北遠東香格里拉豪華客房雙人住宿券含早餐，優惠價5,399元，展場消費滿額還有餐券及住宿好禮加碼。

秋冬旅遊方面，關西六福莊推出「最好玩三人住宿券」8,888元，鎖定親子出遊需求；春天酒店、北投麗禧溫泉酒店及宜蘭力麗威斯汀等業者，也推出溫泉與住宿方案。喜愛山林度假的民眾，則可參考雪霸休閒農場平日雙人一泊三食住宿券5,000元起，以及惠來大雪山森林會館平日惠來星空艙套房住宿券，展場限定4,180元起。

除海外旅遊商品，台灣深度旅遊也是今年旅展重點。交通部觀光署以「台灣起步走 TAIWAN, LET'S GO」打造國家形象館，結合聲音、山林香氛、光影及雲霧效果，呈現台灣海岸、淺山、森林與雲海景觀。現場並規劃收錄56條精選路線的「步道大百科」，邀請跑山獸、肉比頭等旅遊達人分享路線與旅行經驗。

農遊館則以「尋一味 風土茶香」為主題，透過特色茶品、產地遊程及體驗活動，帶領民眾認識台灣茶鄉。主辦單位台灣觀光協會另推出「來台灣走走！6大綠道集章挑戰」，設置6處集章點，涵蓋淡蘭古道、樟之細路、山海圳、百年大圳、原民古道及糖鐵國家綠道，集滿可獲限定貼紙及抽獎機會。

今年新增旅遊產品說明會，安排西班牙朝聖之路、日本自由行、特色節慶、極光及南北極探險等主題，讓民眾在比較旅遊產品之餘，也能掌握目的地特色與玩法。

展場舞台也將安排多國文化演出，包括日本山形花笠舞、相馬樓舞娘，以及韓國觀光公社帶來的跆拳道與喜劇武術表演《JUMP》，另有聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯傳統表演。每日午後2時則有ITF人氣吉祥物大遊行，增加展場互動亮點。

支付優惠方面，LINE Pay與旅展合作品牌推出多重回饋，單筆消費滿百達2筆可參加最高520點回饋抽獎；綁定中國信託LINE Pay卡或永豐DAWAY卡，單筆消費滿6,000元最高享6%回饋。星宇航空、老爺酒店集團指定品牌也推出滿額最高3%點數回饋。

主辦單位另規劃信用卡滿額禮、ITF消費滿額禮、問卷禮及人氣表演票選等活動。公益捐血贈票活動將於10月31日至11月7日在北北基宜18個指定捐血點辦理，數量有限、送完為止。

ITF預售票販售至11月5日，民眾也可於展期間至現場購票，或透過Klook、KKday、ibon售票系統、FamiTicket、udn售票網及TaiTIX等通路購票。

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