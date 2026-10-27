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蝦皮購物攜手長榮航空 打造雙11熱銷購物季
年末購物季最大檔雙11即將來臨，蝦皮購物「11.11最強購物節」今（27）日宣布活動開跑。跨界攜手長榮航空豪送總價值突破200萬元、橫跨全球19座城市的23張來回機票，打造年末購物季最吸睛獎品。即日起至11月13日，針對蝦皮VIP會員無需消費、完成登記即可參加天天抽機票活動，力推VIP訂閱制。
除了跨界豪禮，蝦皮購物「11.11最強購物節」同步祭出多重購物優惠，包含「蝦幣100%回饋」、「蝦皮直營最高現折400元」，以及人氣大牌熱銷強品下殺近5折，全面迎戰年度最大購物檔期。11/1 VIP Day再加碼全站滿500元折100元等會員專屬優惠券；10/31「蝦皮VIP地味萬聖節」也將再度於臺虎信義登場，邀請民眾打卡兌換近千元好19天抽長榮航空19城來回機票，11/11壓軸加碼最高20萬哩。
長榮航空也將於27日中午12點登上蝦皮直播，由主持人掌沛沛帶領抽出限量長榮航空空服員小熊，包含綠領及男空服員兩款造型；10/31再現身「蝦皮VIP地味萬聖節」派對與現場同歡，並加碼再送限量空服員小熊，讓民眾在線上、線下都有機會將長榮航空熱門周邊帶回家。
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