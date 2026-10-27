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75歲王文洋家中跌倒大腿骨折！被目擊輪椅出行 兒王泉仁陪伴左右
75歲宏仁集團總裁王文洋驚傳家中跌倒骨折，女兒王思涵發現後緊急送往台大醫院治療，手術順利，但仍需以輪椅代步3個月。近日被目擊坐輪椅出門散步，身邊除保鏢外，兒子王泉仁也一路陪伴，氣色還算不錯。
據《鏡週刊》報導，王文洋起床時因失去平衡，一時不慎跌趴在地、無法自行起身，只能向女兒王思涵呼救。王思涵發現父親受傷後立即叫救護車送醫，經檢查確認大腿骨折，需接受手術治療。手術完成後，王文洋住院約一周才出院，由於腿部尚未完全恢復，醫師建議暫時避免自行行走，須以輪椅代步約3個月。
儘管身體尚未復元，王文洋出院當天就返回公司處理工作，14日中午現身台北市信義運動中心附近，準備返回「御之苑」豪宅。王文洋當天身著粉色襯衫和西裝褲，臉上戴著墨鏡，輪椅由幫傭推行，兒子王泉仁一路伴行，全程雖未起身，但不時與隨行者交流，看起來精神尚佳。
王泉仁過去曾與父親因家族事務傳出關係緊張，如今王文洋因跌倒受傷、行動不便，王泉仁在休養期間陪伴身旁，兩人互動引發關注。
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