與王文洋20年師生戀轟動一時！呂安妮傳有新歡 身分曝光

宏仁集團總裁王文洋與前女友呂安妮當年譜出轟動一時的師生戀， 兩人交往約20年，育有一子，最終仍以分手收場。交往期間，王文洋曾購入位於「御之苑」的兩戶豪宅，總市值約8億元，並登記在呂安妮名下。如今這段長達20年的感情已成過去，呂安妮更傳出有了新歡，對象是一名在海外發展的台商。

據《鏡週刊》報導，與王文洋分手後，呂安妮便不再入住原先的豪宅。分手初期，她一度情緒低落，長時間鮮少出門，後來在友人陪伴下才逐漸調整生活。她當時曾以「蘭因絮果、花開花落終有時」形容這段感情。如今傳出新戀情，據悉新對象是一名在海外發展的台商，兩人交往期間，她還曾特地飛往國外與對方相聚。

雖與王文洋的戀情早已結束，但兩人仍因兒子王銓勵的問題持續有所牽扯。據報導，王銓勵原名王泉力，後來改名。母子搬離「御之苑」後，王文洋與兒子的見面次數減少，雙方後續又因就學安排意見不同，相關爭議甚至延伸至訴訟。

另一方面，王文洋近日也傳出在家中跌倒受傷。他數周前從臥室起床時不慎摔倒，造成大腿骨折，女兒王思涵得知後隨即叫救護車，將他送往台大醫院接受手術。據悉，手術過程順利，王文洋住院約一周後出院，但醫師建議他接下來約3個月以輪椅代步，之後再依實際復原情況逐步增加活動量。