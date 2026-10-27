日本未禁外國人買房 信義日本：10月起購屋登記須申報國籍

近年外國人赴日置產持續受到關注，當地對於外國人及外國法人取得土地及不動產的討論也進一步升溫，日本政府近期則針對不動產取得提出新政策方向，並研議修正相關法規。「日本並未限制外國人買房，而是自10月5日起購屋登記須申報國籍。」信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，近期政策重點在提高交易透明度，台灣買家赴日購屋前應留意身分申報、物件所在地、稅務成本三大重點。

信義房屋不動產株式會社指出，據了解，因新法推行消息，市場上出現「日本將全面禁止外國人買房或針對外國人買房增稅」的說法，與目前官方政策方向並不相符。目前日本並未禁止外國人在日本購屋，也未增加外國人購屋稅金。對於有意赴日購屋的海外買家而言，須留意身分與申報義務、確認物件所在地及未來用途，從購買、持有到出售，也需重新檢視整體投資成本。此外，日本不動產市場的交易規則與申報要求亦須持續關注。

由於東京、大阪等一線城市仍是海外置產的重要市場，若日本政府進一步建立外國人不動產取得資訊、申報及特定土地審查制度，交易流程可能增加部分確認與申報要求。何偉宏表示，面對政策持續調整，台灣客戶在赴日購屋前，除了關注物件價格與投資報酬，在購屋前也需留意三大點：身分與申報義務、物件所在地是否涉及上述可能影響國家安全的特定規制區域，以及持有、出租與出售時可能產生的法規要求與稅務等三大重點。

此外，日本政府正在研議兩個方向：一是針對消費者所購買的物件或土地，屬於易受無人機攻擊等新型態威脅的重要設施周邊1,000公尺範圍及無人國境離島等重要管制區域時，需取得事前許可；二是針對短期轉售等投機交易，未來可能調整相關稅負與管理措施。對於購屋自住或長期持有收租的影響有限，但若是想藉由短期轉售獲利的話，則需密切關注年底稅改內容。

整體而言，日本政府目前正從「掌握外國人不動產取得動態」逐步走向「針對特定土地及行為建立更明確的管理機制」，對於購買一般住宅以及外國人赴日購屋並沒有限制與影響。何偉宏建議有意在日本買房的消費者，在法規逐步修正同時，最重要的是選擇熟悉外國人在日本購屋規定與程序的專業房仲提供諮詢與協助，並且在購買前先與房仲確實了解相關規定，掌握實際情況後再做決定。