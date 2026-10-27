SCFI再反彈 法人看好萬海將受惠

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為3,681.34點，較前一周上漲0.05%，其中，美東線周跌0.16%、美西線周跌0.05%，歐洲線運價為周漲0.69%。

展望後市，市場法人表示，各海運聯盟已開始評估通行蘇伊士運河的可能性，初期將以去程繞道好望角、回程通行蘇伊士運河的方式運作；隨航商陸續復航紅海，市場潛在運力增加，歐洲線後續走勢恐持續承壓。

美國線方面，航商仍有漲價計畫，近期巴拿馬運河限航以及亞洲港口塞港的情況皆較前期緩解，運價向上動能有限，然需求仍穩健，運價大幅下探機率不高，短期內運價有望處於高檔震盪。

亞洲線方面，第3季因塞港因素支撐運價上漲，第4季進入需求旺季，運價有望進一步走高下，將有助萬海（2615）近期營運表現。