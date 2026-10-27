國產集團推動「碳競爭優勢」 旗下國宇 ALC、惠普搶攻低碳建築商機

全球建築產業加速淨零轉型，國產（2504）集團為了朝低碳全建材集團邁進，27日宣示推動「碳競爭優勢」，旗下國宇建材、惠普同步擴大低碳建材布局。國宇以ALC輕量化牆體系統搶攻綠建築市場，惠普受惠低碳製程升級及新建工程訂單成長，2026年營收有機會挑戰歷史新高。

國產集團表示，面對營建業缺工、施工成本上升及減碳需求，集團積極推動「碳競爭策略」，透過低碳建材研發、智慧製造及產品認證，擴大在綠色營建市場的競爭力。

國宇建材日前參加「2026國際永續智慧建築暨智慧建材展」，展示ALC輕質磚、ALC嵌板及輕量化牆體系統，提供建築外牆、室內隔間及高隔音隔戶牆等應用方案。

國宇建材總經理楊志強表示，ALC輕量化牆體系統具備隔音、防火及減碳等特性，透過工廠預製與模組化施工，可有效縮短工期，降低營建業對傳統泥作人力的依賴。

國宇建材指出，ALC重量約為一般混凝土的五分之一，施工速度可提升40%，相較傳統RC牆體，整體成本可節省約25%至30%。其中，高隔音複合牆隔音效果可達63分貝，防火性能達3小時以上。

在減碳效益方面，根據SGS碳足跡盤查結果，國宇ALC隔間牆相較傳統紅磚牆減碳77.6%；作為帷幕外牆使用時，碳排放量僅為傳統RC外牆的47%，減碳率達52%。

國宇ALC目前已取得再生與高性能綠建材雙標章、ISO 14067碳足跡認證，以及環境部循環標誌。產品已應用於故宮南院、林口國家檔案館及國家船模實驗室等工程。

另一方面，國產集團旗下矽酸鈣板廠惠普（8424），則透過產線整改與低碳製程升級，強化營運競爭力。惠普2026年上半年合併營收5.47億元，稅後淨利1.16億元，每股純益3.24元，優於去年同期。隨著第4季進入傳統旺季，惠普預期2026年全年營收有機會與去年持平或超越，並對未來一至兩年營運展望抱持樂觀態度。

惠普表示，受惠經濟部「以大帶小製造業低碳及智慧化升級補助」計畫，導入低碳原物料、智慧配料及新型生產設備，產線年度碳排放量減少20%，毛利率也較改善前約30%的水準提升2至3個百分點。

在市場布局方面，惠普近年積極由傳統室內裝修市場轉向大型新建工程，目前新建工程訂單占比已提高至60%，客戶涵蓋科技廠辦、醫院及公共工程，包括南亞科（2408）、台達電（2308）、台光電（2383）、緯創（3231）等廠辦，以及多項醫療院所與社會住宅工程。

展望後市，惠普表示，儘管房市景氣趨緩，但營建市場具有約1.5至2年的落後效應，加上都市更新及危老重建案件持續推進，預期未來一年工程需求仍有支撐。