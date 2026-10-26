產值明年衝3000億 機械、工具機公會：產業已見復甦明年展望審慎樂觀

「日本國際工具機展（JIMTOF 2026）」26日登場，吸引94家台廠參展搶單。台灣機械公會理事長莊大立與台灣工具機公會理事長陳紳騰訪視廠商後均認為，在半導體、AI、電子設備需求帶動下，整體產業景氣已見復甦，明年展望同樣審慎樂觀。

另外，包括上銀科技（2049）、大立機器等大廠，今年營收都看增二成至二成五，百德（4563）也有雙位數成長。上銀董事長卓文恒認為，產業景氣復甦訊號明確；百德總經理謝天昕則說，日本嚴格管制高端五軸機銷往日本，台廠有機會迎接轉單效益。

日本工具機展長期被視為觀察日本及全球先進製造技術發展的重要平台。台廠參展踴躍，包括友嘉集團、東台（4526）集團、上銀集團、永進機械、瀧澤科（6609）、台灣引興、哈伯精密、德大機械、吉輔企業、大井泵浦（6982）、普發工業及寶嘉誠工業等。

莊大立指出，AI熱潮持續延燒，從半導體、先進封裝擴及相關零組件與生產設備，帶動台灣機械業出口大幅成長；不但單月出口連續20個月正成長，前三季出口279.80億美元，年增20.3%，全年出口有機會超越2022年的348.13億美元歷史紀錄，機械產值也可望同步創高。

莊大立以其經營的大立機器為例，近期就接獲不少跟半導體零組件、耗材精密加工有關的設備訂單，前三季業績成長二成以上，儘管日圓貶值與大陸急起直追，讓台廠面臨嚴苛挑戰，但只要往半導體、AI、精密加工轉型，仍有機會。

陳紳騰也表示，台灣工具機前三季出口雖仍衰退1.9%，但衰退幅度持續收斂，關鍵零組件前三季出口則大幅成長33.3%；另外，內需市場近期明顯升溫，預期今年工具機與關鍵零組件產值可達2,500億元，明年上看3,000億元。

陳紳騰說，面對全球供應鏈重組及半導體、航太、汽車、能源等產業，對精密加工與自動化需求提升，台廠正持續強化整機與零組件整合，結合智慧控制、數位技術與自動化應用，進一步拓展全球高階製造市場的合作機會。

卓文恒表示，自今年第2季以來，工具機及零組件產業景氣復甦訊號明確，主要受惠於半導體、AI、電子設備及航太、軍工等需求帶動；另外，日本工具機外銷連續12個月破千億日圓大關，9月單月甚至達2,232億日圓創新高，顯示全球產業景氣穩健復甦。

謝天昕說，目前整體訂單能見度已看到明年第2季，現在正在接明年第3季以後的訂單。他認為，日本政府宣布管制高端五軸機出口中國大陸，中國大陸也相對管制出口措施，這對台廠而言，未來轉單效益可期。

台灣工業用溫度控制設備龍頭哈伯精密，此次展出高精度溫控系統，強攻日本工具機及半導體設備產業市場，董事長許文憲說，哈伯自2019年開始推動轉型，切入半導體、高階電子產業溫控系統，目前已陸續開花結果，除了國內市場，也打入日本半導體市場，業績穩定升溫。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰預期，今年工具機與關鍵零組件產值可達2,500億元，明年上看3,000億元。記者宋健生／攝影