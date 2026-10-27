寶成旗下 裕元示警盈利

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（26）日代持股51.36%的重要子公司裕元工業發出盈利警告，寶成表示，根據對裕元今年前三季未經審核合併財務報表所作的初步檢視，預期裕元前三季稅後純益將年減50到55%。

根據寶成財報，去年寶成稅後純益120.68億元，其中裕元貢獻占近五成，法人指出，據此推估，裕元此次發出獲利預警，料將牽動寶成前三季獲利表現。

寶成指出，據裕元現有資料，上述溢利降幅，主要因其製造業務經營環境面臨多重挑戰，需求疲弱導致銷售規模下降，疊加成本上升及產效承壓，對裕元前三季製造業務毛利率造成負面影響。

寶成表示，受宏觀經濟不確定性、關稅政策及通膨風險等因素影響，終端市場備貨態度趨於保守。同時，短交期訂單需求增加，品牌客戶下單更為審慎，致使前三季訂單需求波動加劇，製造業務營收年減3.8%。

儘管裕元於第3季前置拉單成效較佳，前三季營收跌幅較上半年有所收窄，然而前三季製造業務平均用工人數仍較去年同期增加，加上各地薪資上漲，而加班及其他無效成本節降進展未達預期，推高整體人工及製費成本。