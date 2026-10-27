聽新聞
0:00 / 0:00

寶成旗下 裕元示警盈利

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（26）日代持股51.36%的重要子公司裕元工業發出盈利警告，寶成表示，根據對裕元今年前三季未經審核合併財務報表所作的初步檢視，預期裕元前三季稅後純益將年減50到55%。

根據寶成財報，去年寶成稅後純益120.68億元，其中裕元貢獻占近五成，法人指出，據此推估，裕元此次發出獲利預警，料將牽動寶成前三季獲利表現。

寶成指出，據裕元現有資料，上述溢利降幅，主要因其製造業務經營環境面臨多重挑戰，需求疲弱導致銷售規模下降，疊加成本上升及產效承壓，對裕元前三季製造業務毛利率造成負面影響。

寶成表示，受宏觀經濟不確定性、關稅政策及通膨風險等因素影響，終端市場備貨態度趨於保守。同時，短交期訂單需求增加，品牌客戶下單更為審慎，致使前三季訂單需求波動加劇，製造業務營收年減3.8%。

儘管裕元於第3季前置拉單成效較佳，前三季營收跌幅較上半年有所收窄，然而前三季製造業務平均用工人數仍較去年同期增加，加上各地薪資上漲，而加班及其他無效成本節降進展未達預期，推高整體人工及製費成本。

寶成 中裕 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

敦吉拚連六年賺半個股本

威騰財報佳展望優於預期 上季營收成長55%、淨利衝上17.8億美元

胡連併義商衝高階車用 受惠相關產品毛利率高 有望挹注獲利成長

集邦：10月下旬面板報價持平

相關新聞

北市商辦租賃市場轉強 忠孝襄陽商圈表現最突出

台北指標商辦市場轉強。國泰辦公室租金指數最新調查顯示，今年第3季台北市A級辦公室租金持穩，空置率降至7.73%，季減1.13個百分點。其中，忠孝襄陽商辦空置率大減9.68個百分點、租金逆勢上揚，為商辦強勢指標。

全台房貸利率區域落差...2.28%~2.6%

全台房貸利率出現區域落差，據財團法人金融聯合徵信中心第2季新承作房貸縣市別統計，各縣市平均房貸利率介於2.28%至2.6%，基隆市以2.6%為全台最高，金門縣則僅2.28%，兩地相差0.32個百分點。台東縣、苗栗縣平均利率也分別達2.52%、2.49%，高於多數主要都會區，顯示各地新承作房貸的平均融資成本存在差異。

寶成旗下 裕元示警盈利

全球製鞋龍頭寶成工業昨（26）日代持股51.36%的重要子公司裕元工業發出盈利警告，寶成表示，根據對裕元今年前三季未經審核合併財務報表所作的初步檢視，預期裕元前三季稅後純益將年減50到55%。

百貨周年慶炒熱「黃金旺季」力拚檔期買氣 挹注全年業績

百貨周年慶一波波，遠東SOGO將於11月接棒，遠東大巨蛋店Garden City則12月以感謝慶加入年末檔期戰局，第4季可望迎來百貨業的「黃金旺季」。

台灣百貨業全年營業額拚5,000億新高

台灣百貨業全年營業額挑戰5,000億元新高。受惠新商場開幕、既有據點改裝，加上周年慶與年底節慶接力，百貨業今年前九月營業額達3,444億元，年增8.5%，成為綜合商品零售業成長最快的業別，第4季旺季表現將是衝關主力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。