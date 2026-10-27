全台房貸利率區域落差...2.28%~2.6%

全台房貸利率出現區域落差，據財團法人金融聯合徵信中心第2季新承作房貸縣市別統計，各縣市平均房貸利率介於2.28%至2.6%，基隆市以2.6%為全台最高，金門縣則僅2.28%，兩地相差0.32個百分點。台東縣、苗栗縣平均利率也分別達2.52%、2.49%，高於多數主要都會區，顯示各地新承作房貸的平均融資成本存在差異。

六都之中，桃園市平均房貸利率2.46%最高，高雄市為2.45%，新北市、台中市均為2.44%，台北市2.43%，台南市則為2.41%。六都利率最高與最低相差0.05個百分點，整體差距相對有限。平均房貸利率較高縣市未必是房價較高地區。基隆市以2.6%居冠，台東縣也達2.52%；反觀雲林縣平均利率僅2.29%，為全台第二低，僅高於金門縣的2.28%。此外宜蘭縣、南投縣平均利率均為2.35%，彰化縣為2.38%。

不過縣市平均利率並不等於當地所有購屋者的實際貸款條件。房貸利率仍會受到借款人信用、收入與負債狀況、貸款成數、擔保品條件，及各銀行授信政策等因素影響，不能單憑縣市排名判斷銀行對特定地區的放款態度。