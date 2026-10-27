北市商辦租賃市場轉強 忠孝襄陽商圈表現最突出

台北指標商辦市場轉強。國泰辦公室租金指數最新調查顯示，今年第3季台北市A級辦公室租金持穩，空置率降至7.73%，季減1.13個百分點。其中，忠孝襄陽商辦空置率大減9.68個百分點、租金逆勢上揚，為商辦強勢指標。

台北市A級辦公室第3季平均租金開價每坪3,564元，季減0.34%；議價率10.53%，較上季縮小0.14個百分點。租金未見明顯鬆動，空置率與議價空間同步收斂，顯示指標商辦市場轉強，但六大商圈表現仍有差異。

忠孝襄陽商圈第3季表現最突出，平均租金開價每坪3,228元，季增1.52%，為六大A辦商圈中唯一租金上漲區域；空置率降至12.42%，季減9.68個百分點，降幅也居六大商圈之冠。不過，該區空置率仍為六大商圈最高，議價率則增加0.2個百分點至9.64%，去化改善之際，仍待消化空置面積。

信義計畫區則穩居台北商辦租金龍頭，平均租金開價每坪4,288元，與前一季持平，議價率10.27%；空置率降至8.07%，較前一季下降0.68個百分點，呈現高租金維穩、空置率下降的走勢。

仁愛敦南商圈空置率也明顯改善，較上季下降1.21個百分點至3.33%，為六大商圈次低；平均租金開價每坪2,938元、議價率10.44%，均與前一季持平。民生建國商圈空置率雖微升0.18個百分點至2.87%，仍是六大商圈最低，平均租金開價每坪2,703元、議價率9.95%，均維持穩定。

相較之下，敦北民生商圈租賃表現承壓，平均租金開價每坪3,071元，季減3.52%，為六大商圈最大跌幅；議價率增加0.55個百分點至14.01%，空置率也上升1.14個百分點至9.21%，呈現租金下滑、議價空間擴大與空置率攀升的情況。

南京松江商圈平均租金開價每坪3,356元，與前一季持平，議價率大幅縮小2.74個百分點至7.36%，為六大商圈最低，但空置率增加1.42個百分點至11.24%，顯示租金議價空間收斂，空置情況卻未同步改善。

其他辦公市場大致平穩。台北市B級辦公室平均租金開價每坪2,128元，季增0.5%，議價率10.33%，較前一季縮小0.05個百分點；空置率4.76%，微升0.03個百分點。

內湖科技園區西湖段平均租金開價每坪1,768元，季增0.44%，議價率縮小0.27個百分點至16.05%，空置率下降0.15個百分點至9.44%。南港科技園區平均租金開價每坪2,167元，議價率15.74%，空置率7.73%。