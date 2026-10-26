上銀首度鬆口：人形機器人相關零組件供應美系大廠 已開始分批出貨

實體AI大潮訊號亮了！上銀科技（2049）董事長卓文恒26日參加日本國際工具機展時首度鬆口，該公司與美系大廠人形機器人合作進入新里程碑，相關零組件已開始分批出貨，為台灣供應鏈跨入人形機器量產新階段揭開序幕，且訂單逐步升溫。

另一方面，上銀整體營運也同步升溫，卓文恒指出，受惠半導體、AI、電子設備及大型基礎建設、智慧自動化製造需求暢旺，產品交期全數拉長，產線全面加班趕工，預期今年營收有望挑戰新高，明年也持續看好。

業界指出，特斯拉預計2026年底前生產1萬至2萬台Optimus人形機器人，並率先投入自家工廠進行實戰訓練；而明年4月將升級搭載全新A15晶片，目標2027年底前正式對企業客戶出貨，顯示人形機器人的商業化與規模化落地正在加速推進。

日本國際工具機展26日開幕，上銀此次展出的產品，以工具機大型迴轉平台、人形機器人關鍵零組件，以及直角座標機器人、工業機器人、機電產品、半導體次系統為主，全力搶單。

值得注意的是，上銀布局已久、應用於人形機器人下肢的小型滾珠螺桿及線性滑軌，終於開始出貨，客戶為美系大廠，且訂單有逐步增溫趨勢。卓文恒並透露，日本人形機器人大廠供應鏈也開始與上銀接觸，積極洽談合作計畫。

至於與美國新創公司合作開發的新一代具AI視覺功能的雙臂八軸物流機器人，因設計變更，預計11月重新送樣測試，最快2027年進入小批量生產。

上銀近幾年積極拓展機器人與CPO（共同封裝光學）領域，預估今年整體機器人營收比重將超過12%，明年隨人形機器人關鍵零組件出貨放量，比重還會持續增加。

整體產業景氣回溫，卓文恒說，目前各項產品交期全數拉長，其中研磨級滾珠螺桿交期約6.5個月，熱銷型線性滑軌5至6個月，一般線軌也有4至5個月；晶圓機器人、移載平台及半導體相關設備零組件，訂單甚至看到2027年中。

卓文恒表示，上銀前三季營收年增23.9%，其中，日本接單成長逾40%，出貨成長20%，並以工具機、半導體及自動化製造為需求主力，第4季熱度持續。展望明年，卓文恒相當樂觀，預期仍將維持今年的成長態勢。