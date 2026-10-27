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台灣百貨業全年營業額拚5,000億新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台灣百貨業全年營業額挑戰5,000億元新高。受惠新商場開幕、既有據點改裝，加上周年慶與年底節慶接力，百貨業今年前九月營業額達3,444億元，年增8.5%，成為綜合商品零售業成長最快的業別，第4季旺季表現將是衝關主力。

根據經濟部統計，今年9月百貨公司營業額389億元，年增7.9%，前九月維持成長。去年全年營業額4,555億元，今年若要突破5,000億元，全年增幅須接近一成，意味第4季須進一步拉高成長力道，新據點挹注與年度促銷大檔成為衝刺重點。

今年百貨業擴張與改裝計畫接連登場，包括新光三越台中店改裝後回歸、遠東SOGO復興店完成精品改裝，以及SOGO Garden City B區「莫內花園」商場開放，加上台中漢神洲際、遠雄廣場陸續啟用，擴大營業規模，也讓市場競爭升溫。

新商場加入之外，既有據點透過品牌調整與空間改造，提升吸客能力。周年慶則肩負集中買氣、帶動精品銷售的任務，各大業者以分階段促銷、會員回饋與多元優惠搶客，力拚將來客轉為實際消費，推升全年業績。

業者觀察，消費者愈來愈重視商品與體驗的獨特性，具備稀缺性、差異化的內容，更能吸引民眾專程到訪。百貨業因此積極安排特色主題企劃、引進話題快閃店，以限定商品與獨家體驗帶動人流，成為促銷折扣之外的重要競爭手段。

商品方面，今年運動休閒、家電家居及人氣IP相關商品表現亮眼，成為業者拓展客群、拉升業績的動能。從精品改裝到生活消費品類擴充，各商場持續調整商品組合，爭取不同客層。

遠東SOGO董事長黃晴雯日前指出，AI與科技產業持續成長，消費者可支配所得增加，有助提升消費意願。隨周年慶陸續開跑，耶誕節、跨年及農曆年前採購接棒，百貨業將迎來連續促銷檔期，爭取旺季買氣。

後續還有大型百貨D-ONE、三井集團LaLaport高雄等新據點規劃完工，延續產業擴張動能。

周年慶 百貨 經濟部

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