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百貨周年慶炒熱「黃金旺季」力拚檔期買氣 挹注全年業績

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
百貨周年慶一波波，業者第4季可望迎「黃金旺季」。聯合報系資料照
百貨周年慶一波波，業者第4季可望迎「黃金旺季」。聯合報系資料照

百貨周年慶一波波，遠東SOGO將於11月接棒，遠東大巨蛋店Garden City則12月以感謝慶加入年末檔期戰局，第4季可望迎來百貨業的「黃金旺季」。

百貨巨頭包括遠東SOGO、新光三越、統一時代、微風等各大業者積極備戰，力拚本季黃金檔期買氣，衝刺全年業績目標。

今年周年慶另一大亮點，來自遠東SOGO新據點加入。忠孝、復興雙館預計11月接續展開周年慶活動，大巨蛋店Garden City則預計12月展開感謝慶，為百貨周年慶增添話題。

隨著新據點營運逐步發酵，加上年底節慶消費需求升溫，業者期望透過檔期活動與新型態商場體驗，吸引更多消費人潮。

業績方面，各大業者對今年表現普遍抱持期待。遠東SOGO全年營收目標上看560億元，年增約一成，周年慶目標130億元，年增12.5%；遠百（2903）全年力拚成長3%，周年慶檔期目標126億元。

新光三越周年慶整檔業績可望挹注194億元，全年往千億目標前進；微風全年營收目標355億元；Global Mall今年拚成長8%，周年慶也力拚成長一成。

各家業者也同步強化差異化布局。新光三越第4季鎖定展覽快閃、科技新品與收藏經濟、高階家電、潮流輕奢，以及大規模改裝與SKM MEN’S新業態等五大動能，信義四店業績目標上看300億元。

遠東SOGO今年周年慶將以話題商品、App會員經營及實體優惠三大策略，提高競爭力。

其中，復興館今年持續進行精品品牌與空間改裝，隨著精品大牌改裝陸續完成，今年以來業績成長約11.6%；忠孝館營業額成長逾5%、Garden City營運業績更超出預算26%。

微風持續鞏固信義計畫區精品核心，另一方面也評估海外發展機會，全年營收目標維持355億元，力拚與去年持平，今年周年慶則加大促銷力道，集結近百樣獨家精品、超過20家新櫃品牌，整體檔期業績目標挑戰57億元；統一時代台北店與DREAM PLAZA預購期間，美妝、服飾均繳出雙位數成長，展現檔期買氣。

遠百則看好各店周年慶表現，台中大遠百受市場競爭及高基期影響，預估成長約3.5%；板橋大遠百看增5%至6%，竹北、高雄店也可望創下歷史新高。Global Mall則受惠改裝效益與客群經營策略，中和、屏東店業績均有雙位數成長，機捷沿線商場也成長約8%至10%，今年周年慶拚成長一成。

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