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數位沛方／做好公司簡介 讓AI認識你

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

很多企業會希望當潛在客群找AI推薦品牌時，自己公司的品牌可以名列其中，但很多人並不知道，我們多數的公司，在AI的心中早就已經被定位，而這個定位，是我們留給它的認知。

若經由在不登入AI帳戶的情況下，嘗試問AI怎麼定位自己的公司，這時你會發現，AI的公司定位方式，就是從網路上各種管道去找你公司的資訊，進而整理出一套它對你公司的描述。

但問題就來了，我們公司到底在網路上怎麼介紹自己？這些介紹能否被認定是有價值的？

好的作者介紹有三個特點。第一是清楚，第二是可查證，第三則是一致。所謂一致是在不同平台用同一套名字和說法，並用連結把它們串在一起，機器才能把散落各處的資料認成同一個人或同一個品牌。

今天，就來跟大家分享，我們可以如何幫自己的公司撰寫統一的公司資訊，確保大家在跟AI討論你的公司服務時，能夠得到更精準的答案。以下四個部分供參考。

第一部分：公司基本資訊

公司基本資訊部分，建議要有公司名稱（包含英文名稱），品牌類別、公司登記名稱、成立年分及所在地理位置。因為有時候年份的長短，可能會影響到它評估你是否已經是間悠久可靠的公司。

第二部分：專長與服務對象

寫完了公司基本資訊，接著就要談企業專注的產品、技術或者特色，這裡切記不要貪心寫太多，大概二至四個重點就好，因為行銷有句話叫做「太多特色等於沒有特色」。

接著寫出你的主要服務對象，以及你可以幫助解決他們什麼樣的問題，這樣當用戶提出需求時，AI更容易去幫忙匹配把你推薦出來。

第三部分：可查證的經歷與成果

這是讓AI覺得你可信的關鍵環節，要寫可以被查到的事實，例如通過的認證、媒體的報導以及具體的成果。其中，成果部分若能有數字佐證會更有說服力。

第四部分：連結與聯絡方式

將公司的網址、主要聯繫信箱以及其他外部平台（例如社群帳號）也給寫上，同時可以有個行動呼籲詞，例如歡迎來信諮詢等。

想讓AI更進一步認識你的品牌，你應該要在網站及其他平台上提供的公司介紹相關資訊，但有時候，有些地方沒辦法寫入那麼多資訊，那就必須要把上面的資訊再設計成短版及完整版，重點在於先梳理出公司介紹，包括想要及需要寫到的資訊，才不會日後在不同的地方因為欄位不同時，顯得不清不楚，進而造成AI對於公司的認知不夠一致。

如果梳理出來之後還是不會寫，可搜尋「作者介紹產生器」，善用一些網頁工具來幫你整理你的資料，進而產出你的公司或個人介紹。

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