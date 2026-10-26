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市場觀察室／智慧健康平台 打造個人化照護

經濟日報／ 林文寶（國立高雄師範大學事業經營系教授）

隨著全球步入超高齡社會，傳統以地產開發或基礎照護為核心的「養生村1.0」模式正面臨瓶頸。高昂的入住成本、均質化的服務、以及對人力的重度依賴，使其難以規模化，更無法滿足新一代高齡者對個性化、尊嚴、自主生活的需求。

然而，這片廣闊的銀髮藍海並未褪色，真正的商機無限，關鍵在於商業模式的根本性轉型。而人工智慧（AI）正是啟動這場革命的核心引擎。

AI的導入，不僅是技術升級，更是思維模式的躍遷。它讓養生村從一個「養老場所」轉變為一個「智慧健康生活平台」，其核心價值不再是提供空間，而是提供持續進化、高度個人化的服務。轉型可從以下三大維度切入：

首先是智慧化管理。透過AI演算法，自動优化護理人員排班、餐飲供應鏈管理與藥品庫存預測，大幅降低營運成本與資源浪費。

其次是預測性維護。利用IoT感測器監測園區內的設施設備（如電梯、空調、水電管線），AI能預測潛在故障並提前安排維修，避免服務中斷，提升居住品質。

第三是安全監控升級。AI影像辨識技術能24小時無死角監控公共區域，即時辨識跌倒、滯留等異常事件並自動通報，在保護隱私的前提下，提供比人力巡檢更即時、更可靠的安全保障。

AI的核心優勢在於數據分析與預測能力，這使得「千人千面」健康管理成為可能，將醫療照護從「治療」推向「預防」。此外，心理健康與社交需求是高齡生活品質的關鍵。此時AI不僅是冰冷的工具，更能成為溫暖的連結者。

以下六方向供參考：

一、數據驅動的健康畫像：結合穿戴式裝置（智慧手表、戒指）收集的生命體徵數據（心率、血氧、睡眠品質、活動量）與電子病歷，AI能為每位長者建立動態的數位健康模型。

二、疾病風險預警：AI模型能從看似無關的數據波動中，識別出心血管疾病、認知功能下降（如阿茲海默症早期徵兆）或跌倒的風險模式，向醫護團隊發出預警，實現「預測性照護」。

三、個人化方案生成：基於健康畫像，AI可自動生成個人化的飲食建議、運動處方與復健計畫，甚至推薦適合的社交活動，真正做到因材施教、因人而異的健康促進。

四、智慧陪伴助理：AI語音助理或陪伴機器人，能與長者進行自然對話、提醒用藥、播放喜愛的音樂或新聞，有效緩解孤獨感。

五、興趣匹配與社群活化：AI演算法能分析長者的興趣、背景與個性，智能推薦志同道合的鄰居或社交活動，打破社交壁壘，促進社群的形成與活絡。

六、虛擬現實（VR/AR）體驗：為行動不便的長者提供沉浸式的虛擬旅遊、線上課程或與遠方親人「面對面」互動的體驗，極大豐富其精神生活。

AI的賦能，將催生全新的商業模式，徹底擺脫對房地產銷售的單一依賴，進而出現核心轉變——健康即服務（Health-as-a-Service,HaaS）。

未來的養生村，其主要收入來源將不再是一次性的押金或房產買賣，而是轉向分級訂閱制。基礎方案包含住宿與標準服務；進階方案則可訂閱由AI驅動的個人化健康監測、預防性照護報告、專屬營養師計畫等高附加價值服務。這種模式不僅降低了入住門檻，更能創造持續性的現金流。

人工智慧 平台 健康

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