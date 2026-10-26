商業興觀點／反思認知外包 奪回學習主體性

生成式人工智慧（Generative AI）引起教育變革已逾數年。過去一年，台灣教育界努力從「技術恐懼」走向「規範引導」。然而，當AI工具從早期的「輔助產出」演進為如今具備長期記憶與主動推論功能的「人工智慧代理人（AI Agents）」時，教學現場正面臨新一輪教育危機：學生的「認知外包」與「主體性流失」。

過去，教育界關注學生是否用AI寫作業（技術防弊）；如今，AI已深入學生的思維架構。根據Computers & Education期刊關於「AI輔助學習心理學」的研究顯示，當學生過度依賴AI進行文獻摘要與邏輯推導時，大腦的「必要難度（Desirable Difficulty）」刺激將降低。

學生看似交出結構嚴謹的報告，實質上卻跳過了查詢資料、試錯與內化過程。批判性思考能力不進反退，形成了「高產出、低認知」的虛假學習現象。教學現場的挑戰，已深化為「如何確保學生的主體思維不被AI占據」。

面對此趨勢，英、美兩國在最新的教育政策與研究中，已展現出從「數位素養」轉向「AI主體性（AI Agency）」的趨勢。英國教育部（DfE）在最新教科技指引中明確規範「主動學習防線」，部分先驅大學推行「蘇格拉底式AI評量」，由系統扮演質疑者而非解答者，強迫學生在辯論中展現自主思考。

美國國家科學基金會（NSF）最新研究則強調「可解釋性AI學習（XAI in Education）」，要求校園AI工具必須具備「思考歷程視覺化」功能，引導學生解構AI的推論邏輯，此外，亦投入資源開發教育專用微型模型（SLMs），對抗科技巨頭的文化壟斷。

對照國際，台灣教育部推動的「AI教科書研發」與「智慧教育師培聯盟」等六項行動方案，跨出了重要一步。然而，面對認知層面的挑戰，台灣的教育政策必須全面深化為以「認知與主體性」為核心的新策略，包括評量變革、師資培訓與政策深化三大面向。

首先，在評量變革方面，應從被動防範代筆轉向「歷程化評量」，評估焦點放在學生引導、質疑AI並進行二次修正的「思考過程」。其次，在師資培訓方面，應跳脫工具操作框架，改以「引導式教學」為核心，提升教師「設計認知衝突」的能力，建立實體互動價值。

第三，在政策深化方面，不能盲目止步於設備補助，而應深化為建立學生的認知能力與自主賦能，建構「台灣教育大模型」，確保偏鄉學生享有同等的學習資源。。

生成式AI對台灣教育的大問題是：「當AI什麼都會，人類教育的獨特性在哪裡？」真正的教育轉型，取決於我們能否在制度上把學習的「發言權」與「思考歷程」還給學生。不需要培養出能完美操作AI的機器人，而是要培育出在AI時代裡，依然具備反思和實踐能力的人。