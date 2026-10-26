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智慧經營／南僑董座陳正文 慢火燉煮成功的滋味

經濟日報／ 侯思蘋
南僑董事長陳正文採穩健經營的步伐前進。記者侯思蘋／攝影
南僑董事長陳正文採穩健經營的步伐前進。記者侯思蘋／攝影

南僑（1702）集團在今年邁入第三代接班，董事長陳正文表示，接任後不急著提出全新的創新策略，而是採穩健經營的步伐前進。因為企業發展往往是slow cook（慢火燉煮）、長期累積的結果。未來三至五年，南僑將以台灣、中國大陸及東南亞為發展基礎，掌握消費者與B2B客戶需求，整合不同市場的產品、技術與製造能力，逐步將既有優勢推向國際市場。

循序漸進 扎根基業

前會長陳飛龍於今年2月逝世後，陳正文於3月經董事會通過，正式接任南僑董事長。身為陳飛龍次子，陳正文早已在集團任職多年，並擔任集團旗下南僑食品集團董事長。南僑多年前便逐步啟動接班布局，透過組織架構調整，由陳正文接任副總裁、副董事長等職務，讓他在正式接棒前已累積經營歷練。

對這場世代交替，陳正文以「一切都是水到渠成」形容。他認為，過去累積的事情到了一定程度，條件成熟後，接下來自然能做得更快、更好。接班並不意味著必須立即改變既有方向，而是要先理解企業過去建立的基礎，再思考如何讓組織朝共同目標前進。

「很多事情都是長期累積的結果。」陳正文認為，無論是台灣、泰國，還是中國大陸的主管，只要大家都清楚集團的發展方向，就能在各自負責的業務上共同推進。對他而言，接班後的管理重點，不是急著提出一套全新的策略，而是讓既有事業持續深化，並將不同市場累積的能力整合起來。

這樣的思維，也反映在南僑未來三至五年的經營規劃上。陳正文希望先掌握基本面與發展方向，理解消費者的需求，以及B2B客戶在產品、技術與供應上的要求，再循序推進各項計畫。他重視企業能否持續累積實力，在條件成熟時加快腳步。

南僑的海外布局中，泰國是重要的發展基地。集團深耕泰國逾30年，泰國廠已逐步從單一生產據點，轉型為連結東南亞與全球市場的製造、出口基地。

2019年，南僑提出「五年50億泰銖」投資計畫，陸續投入廠房、產線及相關基礎建設；隨著二期產能逐步到位，集團再規劃未來三年投入約30億泰銖，擴充新產線、自動化倉儲及製造設備。

泰國擴產 串聯區域

從營收表現來看，泰國南僑2019年營收約27億泰銖，2024年已達42.5億泰銖，逐步成為集團重要的海外成長引擎。

目前泰國廠外銷比重超過九成，產品銷往澳洲、歐洲、東南亞及美洲市場。持續擴充產能，除了回應市場需求，也讓泰國在南僑全球供應鏈中的角色更加重要。

不過，陳正文所思考的是泰國廠如何進一步串聯不同市場。南僑在台灣、中國大陸及東南亞各有不同的產品、客戶與業務基礎，例如中國大陸的食品產品已開始銷往泰國，馬來西亞、新加坡則布局烘焙及食品原料相關業務。未來若能依據各地市場需求與製造條件，整合產品及生產能力，便有機會提升產能配置效率，讓不同市場相互支援。

這也使南僑的東南亞布局逐步朝區域供應鏈整合發展，主要以泰國作為製造與出口平台，再結合其他市場的產品優勢與技術能力，南僑可望增加供應鏈彈性，並將既有業務推向更廣泛的國際市場。

除了製造與出口，陳正文也重視產品與服務能符合客戶需求。南僑的客戶涵蓋食品製造、烘焙及餐飲業者，競爭力不只來自產品本身，也包括技術支援、人才培育與長期合作關係。從烘焙技術服務到旗下餐飲事業的經營調整，如何理解市場變化、協助客戶解決問題，都是企業持續累積競爭力的重要一環。

正文 南僑 東南亞

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