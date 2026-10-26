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製藥公協會推動學名藥縮短上市時程

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

國內生技業專利戰從海外延燒至本土。泰合（6467）、友霖、漢達、永昕及台康等台廠陸續與國際藥廠交鋒，國內製藥公協會也積極推動《藥事法》修法，盼改善專利連結制度，縮短本土學名藥上市時程，維護公平競爭環境。

泰合抗血栓口溶膜新藥BEQIA近日遭必治妥、輝瑞提起美國專利侵權訴訟，已委請法律團隊應對；友霖等業者先前面臨的國際藥廠訴訟，則已達成和解或撤案。海外專利攻防之外，台灣本土市場的專利爭議也持續牽動藥品上市進度。

製藥界指出，相關爭議主要涉及「專利連結」制度，即將藥品查驗登記審查與專利狀態相互連結。原廠將新藥專利登載於食藥署專利資訊系統後，學名藥廠申請上市，須針對相關專利提出聲明，包括主張專利無效、未侵權，或等專利到期後上市。

若原廠認為學名藥侵權，在法定期限內提告，食藥署原則上暫緩核發上市許可，最長12個月。業界認為，加上法律攻防，一項學名藥上市時程恐延宕至逾三年，增加本土藥廠時間與訴訟成本。

製藥界表示，專利連結原為兼顧原廠專利保護與學名藥市場競爭，但實際執行涉及食藥署及法院等機關，原廠可透過訴訟程序延後學名藥取得上市許可，影響本土藥廠參與市場競爭的時機。

故國內製藥公協會推動修法，盼強化食藥署與智慧財產局的行政協調及審查效率，在保障原廠智慧財產權的同時，避免專利爭議過度延宕學名藥上市，維護國內製藥產業競爭力。

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