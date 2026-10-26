ITF國際旅展11月6日登場 觀光署推13國家風景區特色遊程

2026 ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館登場，交通部觀光署今年以「台灣起步走 TAIWAN, LET’S GO」為主題，打造國家形象館，集結全台13個國家風景區特色步道、在地物產及深度遊程，並規劃沉浸式展間、職人講座及互動體驗，邀請民眾從步道探索台灣山海景觀與地方文化。

觀光署表示，今年國家形象館以「垂直風景的旅行」為策展核心，將台灣從海岸、淺山、森林到雲海的多樣地景融入展場，透過聲音、氣味、光影及互動體驗，規劃「海之起點」、「島語淺山」、「霧的路徑」及「雲海之上」四大主題展間，讓民眾在旅展現場感受不同海拔的自然風景。

展區內容涵蓋媽祖宗教文化園區、林投隘門黃金海岸、草嶺古道、鹿野龍高步道、綠島過山古道、貓囒山步道、梢來步道、梅峰古道及二延平步道等特色景點，並邀請聲景藝術家吳燦政採集步道現場聲音，結合台灣香氛品牌eyecandle調製的山林氣味，打造沉浸式體驗。

在步道旅遊資訊方面，觀光署規劃「步道大百科」，收錄全台56條精選步道及分級資訊，並設置QR Code供民眾查詢，依個人體能、興趣及旅遊需求規劃行程。此外，展館也將呈現「縱走台灣T-walk」推動願景，以淡蘭百年山徑、樟之細路及山海圳國家綠道等6條國家綠道為基礎，展現串聯台灣山海地景、地方文化及長距離慢行旅遊的發展方向。

觀光署指出，台灣將於2028年舉辦世界步道大會，希望透過步道串聯自然景觀、地方產業及旅遊服務，推動更深入、永續的旅遊方式，逐步打造具國際吸引力的步道旅遊品牌。

除了步道體驗，今年國家形象館也集結全台13個國家風景區的特色商品及旅遊資源，包括茂林一山沐手沖咖啡、花東縱谷紅烏龍茶餅、大鵬灣濾掛咖啡、馬祖老酒風味點心及大東北角三星蔥手作等，呈現在地食材、職人技藝與地方產業特色。

展館也推出多元特色遊程及體驗，包括西拉雅再生美學工藝、阿里山茶山部落巡禮套票、大鵬灣遊湖導覽及北海岸台灣好行交通套票，讓民眾從旅展延伸規劃各地深度旅遊。

活動方面，觀光署規劃旅展4天共28場活動，邀請登山專家「跑山獸」（Petr Novotny與Eva Lobo）分享登山安全、路線規劃及風險判斷，旅遊創作者「肉比頭」分享步道旅行見聞，並由攝影名家黃源明介紹阿里山風景、淡蘭古道專家吳雲天分享百年山徑的人文故事。

展期間另安排鄒族傳統樂舞《跳動的山林》、原民青年阿卡貝拉《山海共聲》、澳洲木管與大提琴演出的《森之聲》音景派對，以及油水投影藝術創作，結合山林文化與藝術展演。

觀光署也推出「步道旅行心理測驗」，讓民眾透過問答找出適合自己的步道，展期間可透過現場觸控大螢幕體驗。此外，民眾上傳登頂或步道旅行照片參與照片募集活動，有機會抽中限量超商禮券，入選作品也將於展場LED螢幕輪播；展期間完成指定互動集章及問卷，還可兌換限定「喔熊隨行袋」，數量有限，送完為止。

觀光署表示，台灣擁有豐富的山海景觀與多元文化，希望透過國家形象館，讓民眾認識步道不只是健行路線，也是串聯地方文化、自然景觀及產業的旅遊起點。

2026 ITF台灣國際旅展「台灣起步走」國家形象館將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館K1307攤位展出，民眾可事先透過步道旅行心理測驗網站（https://island.interaction.tw/）探索適合自己的旅行風格。