JIMTOF 2026東京登場 近百家台灣廠商展現精密製造實力全力搶單

全球前三大工具機專業展「日本國際工具機展(JIMTOF 2026)」，26日於東京國際展示場登場，本屆共有94家台灣業者參展，聚焦精密加工、關鍵零組件與智慧自動化，不但深化台日製造供應鏈合作，也展現精密製造實力、全力搶單。

其中，台灣工具機暨零組件公會(TMBA)多家會員亦積極參展，包括永進機械、東台精機、普發工業、友嘉集團、上銀科技、台灣引興、吉輔企業、德大機械、哈伯精密、寶嘉誠工業等。

展出內容涵蓋工具機、精密加工設備、刀具、夾治具、傳動與控制元件，到量測及周邊設備等領域，完整呈現台灣工具機產業由整機製造、關鍵零組件到製程周邊設備的供應體系，並展現高度製造彈性與系統整合能力。

JIMTOF長期被視為觀察日本及全球先進製造技術發展的重要平台。本屆展會以「When technology takes off, the possibilities are limitless」為主題概念，傳達製造技術持續突破既有邊界、拓展新應用的發展方向。

除了最新工具機與周邊設備，展會亦透過專題展示、技術研討及跨領域應用，呈現全球製造業正由著重單機精度、速度與性能，逐步邁向自動化、智慧化、數位化及系統整合的發展趨勢，設備間的協同、生產資訊的串聯與整體製程效率，也成為產業競爭的重要關鍵。

在此趨勢下，本屆JIMTOF進一步聚焦機器人整合、積層製造、AI、自動化與感測等先進製造技術。大會規劃「Machine Tools Driving the Evolution of Robotics」主題展示，呈現工具機與機器人應用的整合，並安排機器人與熟練技師共同進行鏟花加工，展現傳統製造技藝與智慧自動化協作的可能。

積層製造專區（AM ZONE）則透過複雜工件與高機能零件，呈現新世代製造技術在設計與製程上的應用潛力。同期舉辦的IMEC 2026國際工具機技術者會議，亦涵蓋AI與自動化、感測技術及先進機器人加工等議題，進一步反映工具機產業正朝向設備自主化、生產資訊整合、製程最佳化及智慧生產發展。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰指出，對台灣工具機產業而言，完整的整機與關鍵零組件供應鏈，是面對高階加工、彈性製造與智慧自動化發展的重要優勢。

陳紳騰表示，日本是全球工具機技術發展的重要市場，透過參與JIMTOF，不僅可以掌握高階加工、自動化、AI，以及機器人整合等最新趨勢，也有助於深化與國際客戶及合作夥伴的連結。

面對全球供應鏈重組及半導體、航太、汽車、能源等產業對精密加工與自動化需求提升，台灣業者正持續強化整機與零組件整合，結合智慧控制、數位技術與自動化應用，進一步拓展全球高階製造市場的合作機會。

陳紳騰指出，台廠擁有完整的整機與關鍵零組件供應鏈，是重要的優勢。記者宋健生／攝影