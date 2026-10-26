新穎生醫DNlite跨足中大型醫院 雙軌通路布局助攻成長

興櫃生技股新穎生醫（6810）26日宣布，自主開發的精準腎功能檢測產品「遠腎佳DNlite」已正式取得區域醫院級以上醫療機構的自費檢測收費項目核准（自費碼），未來將從目前基層診所與健檢中心、跨足至中大型醫療院所。

新穎生醫表示，在國內醫療法規下，創新醫療技術與檢測項目若要從臨床試驗走向大規模普及應用，取得地方衛生局核發的醫療機構自費碼乃不可或缺的商業化里程碑。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，本次順利取得自費碼，不僅大幅提升醫療院所導入自費檢測服務的可行性，更為後續的全國院所合作、臨床檢測流程建置及市場接受度創造極為有利的商業條件。

曾錙翎分析，早期糖尿病腎病變與慢性腎臟病的篩檢市場需求龐大，但臨床上長期存在未被滿足的痛點。傳統尿液微量白蛋白（UACR）檢測極易受生理波動干擾，難以在極早期精準捕捉腎功能受損跡象。

相對而言，遠腎佳DNlite能更精準地追蹤特定生物標誌變化，提供高靈敏度的早期風險評估，可在病患腎功能發生不可逆衰退前，為臨床爭取關鍵的黃金治療期進行早期干預。

隨著自費碼陸續落定，新穎生醫的營銷通路正迎來質的躍升，從過去以預防醫學、基層診所及初階健檢為主的市場驗證階段，正式推進至區域醫院專科門診、各大醫學中心與高階健檢體系等核心醫療場域，將有助產品市場滲透率與客單價值的大幅提升。

此外，在基層醫療與健康管理通路布局方面，截至2026年第3季，DNlite的合作簽約機構數已較2025年底大幅成長逾六成，顯示公司同步深耕基層醫療與預防醫學市場，預料通路拓展效益將逐步發酵。

展望未來，新穎生醫將以既有合作院所為基礎，加速推進檢測服務的臨床應用與深度導入，建立可複製且可預期的穩定商業模式。隨著醫療院所自費碼陸續到位與基層通路網的雙軌並進，公司對未來兩年的營運發展維持審慎樂觀。