北市A辦空置率下降！信義區每坪租金破4千元 這商圈去化最猛

台北市頂級商辦租金撐得住，空置率也開始下降。據國泰辦公室租金指數最新調查顯示，2026年第3季台北市A級辦公室租金開價每坪3,564元，季減0.34%，整體租金行情維持穩定，空置率則降至7.73%，較上季下降1.13個百分點。其中，忠孝襄陽路段表現最為突出，租金開價季增1.52%，空置率更一口氣下降9.68個百分點，降幅居六大A辦商圈之冠，顯示台北市核心商辦市場仍有區域差異。

根據國泰辦公室租金指數報告，2026年第3季台北市A級辦公室平均租金開價每坪3,564元，議價率10.53%，較上季縮小0.14個百分點，空置率7.73%，下降1.13個百分點，整體呈現租金持穩、空置率微降的格局。

台北市B級辦公室方面，平均租金開價每坪2,128元，季增0.50%，議價率10.33%，較上季縮小0.05個百分點，空置率4.76%，微升0.03個百分點，三項指標均大致維持穩定。

至於內湖科技園區西湖段，平均租金開價每坪1,768元，季增0.44%，議價率16.05%，較上季縮小0.27個百分點，空置率9.44%，較上季下降0.15個百分點。南港科技園區平均租金開價則為每坪2,167元，議價率15.74%，空置率7.73%，由於上季未進行市調，暫無季度變動數據可供比較。

進一步觀察台北市六大A級辦公室商圈，信義計畫區仍穩居租金最高區域，平均租金開價每坪4,288元，與上季持平，議價率10.27%，空置率8.07%，較上季下降0.68個百分點。

仁愛敦南路段租金開價每坪2,938元，議價率10.44%，均與上季持平，空置率則降至3.33%，較上季下降1.21個百分點，為六大商圈中空置率第二低的區域。

值得注意的是，敦北民生路段租金開價每坪3,071元，季減3.52%，為六大商圈中租金跌幅最大區域，議價率14.01%，較上季增加0.55個百分點，空置率9.21%，也較上季上升1.14個百分點，租金及空置表現相對承壓。

民生建國路段租金開價每坪2,703元，議價率9.95%，均與上季持平，空置率2.87%，較上季微升0.18個百分點，但仍為六大商圈最低。

南京松江路段租金開價每坪3,356元，與上季持平，議價率則大幅縮小2.74個百分點至7.36%，為六大商圈最低，空置率11.24%，較上季增加1.42個百分點。

忠孝襄陽路段則呈現租金上漲、空置率下降的走勢，平均租金開價每坪3,228元，季增1.52%，議價率9.64%，較上季增加0.20個百分點，空置率降至12.42%，較上季大幅下降9.68個百分點。雖然空置率仍為六大商圈最高，但去化情況明顯改善。

專家表示，第3季台北市A辦市場租金開價大致持穩，僅個別商圈出現較明顯波動，空置率則呈現區域分化。隨著企業辦公空間需求及市場供給持續變化，後續各商圈租金與空置率走勢，仍是觀察商辦市場的重要指標。