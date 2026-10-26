快訊

蔡康永來了！黑西裝黑帽進蔣萬安競總成立會場 脫外套穿白衣聽講

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

獨／金鐘致敬資深鍵盤老師 天王天后御用王牌孔鏘卻缺席背後原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北市A辦空置率下降！信義區每坪租金破4千元 這商圈去化最猛

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北市頂級商辦租金撐得住，空置率也開始下降。據國泰辦公室租金指數最新調查顯示，2026年第3季台北市A級辦公室租金開價每坪3,564元，季減0.34%，整體租金行情維持穩定，空置率則降至7.73%，較上季下降1.13個百分點。其中，忠孝襄陽路段表現最為突出，租金開價季增1.52%，空置率更一口氣下降9.68個百分點，降幅居六大A辦商圈之冠，顯示台北市核心商辦市場仍有區域差異。

根據國泰辦公室租金指數報告，2026年第3季台北市A級辦公室平均租金開價每坪3,564元，議價率10.53%，較上季縮小0.14個百分點，空置率7.73%，下降1.13個百分點，整體呈現租金持穩、空置率微降的格局。

台北市B級辦公室方面，平均租金開價每坪2,128元，季增0.50%，議價率10.33%，較上季縮小0.05個百分點，空置率4.76%，微升0.03個百分點，三項指標均大致維持穩定。

至於內湖科技園區西湖段，平均租金開價每坪1,768元，季增0.44%，議價率16.05%，較上季縮小0.27個百分點，空置率9.44%，較上季下降0.15個百分點。南港科技園區平均租金開價則為每坪2,167元，議價率15.74%，空置率7.73%，由於上季未進行市調，暫無季度變動數據可供比較。

進一步觀察台北市六大A級辦公室商圈，信義計畫區仍穩居租金最高區域，平均租金開價每坪4,288元，與上季持平，議價率10.27%，空置率8.07%，較上季下降0.68個百分點。

仁愛敦南路段租金開價每坪2,938元，議價率10.44%，均與上季持平，空置率則降至3.33%，較上季下降1.21個百分點，為六大商圈中空置率第二低的區域。

值得注意的是，敦北民生路段租金開價每坪3,071元，季減3.52%，為六大商圈中租金跌幅最大區域，議價率14.01%，較上季增加0.55個百分點，空置率9.21%，也較上季上升1.14個百分點，租金及空置表現相對承壓。

民生建國路段租金開價每坪2,703元，議價率9.95%，均與上季持平，空置率2.87%，較上季微升0.18個百分點，但仍為六大商圈最低。

南京松江路段租金開價每坪3,356元，與上季持平，議價率則大幅縮小2.74個百分點至7.36%，為六大商圈最低，空置率11.24%，較上季增加1.42個百分點。

忠孝襄陽路段則呈現租金上漲、空置率下降的走勢，平均租金開價每坪3,228元，季增1.52%，議價率9.64%，較上季增加0.20個百分點，空置率降至12.42%，較上季大幅下降9.68個百分點。雖然空置率仍為六大商圈最高，但去化情況明顯改善。

專家表示，第3季台北市A辦市場租金開價大致持穩，僅個別商圈出現較明顯波動，空置率則呈現區域分化。隨著企業辦公空間需求及市場供給持續變化，後續各商圈租金與空置率走勢，仍是觀察商辦市場的重要指標。

資料來源：國泰房地產
資料來源：國泰房地產

租金 信義區 北市 商辦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

股市財富效應發威？北市豪宅交易逆勢年增近2成 這兩區買氣翻倍

9月底銀行不動產放款集中度續降？留意資金股轉房

外資狂砍台股3025億！歷史數據揭120天後平均漲幅 00935追蹤指數達40.36％

威騰財報佳展望優於預期 上季營收成長55%、淨利衝上17.8億美元

相關新聞

北市A辦空置率下降！信義區每坪租金破4千元 這商圈去化最猛

台北市頂級商辦租金撐得住，空置率也開始下降。據國泰辦公室租金指數最新調查顯示，2026年第3季台北市A級辦公室租金開價每坪3,564元，季減0.34%，整體租金行情維持穩定，空置率則降至7.73%，較上季下降1.13個百分點。其中，忠孝襄陽路段表現最為突出，租金開價季增1.52%，空置率更一口氣下降9.68個百分點，降幅居六大A辦商圈之冠，顯示台北市核心商辦市場仍有區域差異。

2026 ITF倒數二周 觀光署「台灣起步走」四大亮點搶先看

距離年度旅遊盛事「2026 ITF台灣國際旅展」登場只剩兩周，交通部觀光署將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館，以「台灣起步走 TAIWAN, LET’S GO」為主題，打造充滿山海魅力的國家形象館（攤位編號K1307）。

富豪購屋版圖 擴向蛋白區

高資產族群資產配置需求帶旺豪宅買氣。住商機構統計，前三季台北市總價7,000萬元以上住宅交易327件，年增18.5%；傳統蛋白區的大同、北投區交易量年增均逾1.6倍，顯示高資產族群購屋版圖正逐步外擴。

AI業搶貨！航空運價急漲一成 長榮航：還有調升空間

AI引爆航空貨運搶貨大戰，美籍航空業者大舉調派包機來台搶運高科技產品，單月近百架次，美國線急單運價每公斤突破新台幣400元，短線價格漲逾一成、創今年以來新高。

燃油成本飆 航空業者大考驗

國際油價飆漲，航空業陷入營收創高、獲利卻遭成本侵蝕的困境。布蘭特原油一度衝上每桶116.72美元，華航、長榮航及星宇航空第4季獲利面臨考驗。華航直言，若排除油價因素，今年營運有機會再創新高，但燃油成本成為全年最大變數。

智慧經營／國家資通安全研究院院長龔化中 築國家級資安防護牆

面對AI快速發展帶來的資安威脅，國家資通安全研究院新任院長龔化中上任後，將AI導入資安防禦列為重要工作方向。具科技業資安實戰經驗的龔化中表示，AI攻擊的速度與規模正在改變資安防禦模式，資安院接下來將進一步融合「實戰、研發、AI」三項能力，讓研究成果能夠回到實際防禦需求，逐步提升國家整體資安防護能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。