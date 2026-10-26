美時前三季營收年增逾七成 分析師估明年持續成長

美時（1795）9月營收月增31.3%、年增128%，前三季累計營收年增74.2%，整體營運維持強勁成長動能。

分析師表示，美時9月營收顯著回升，主要受惠於美國Alvogen併表效益，帶動北美市場營收規模擴大，加上B2B授權及出口業務持續成長，推升整體營收表現。前三季美國市場營收達146億元，年增172%，占整體營收約59%；亞洲市場營收83.3億元，表現相對穩定；B2B 業務營收18.8億元，年增192%，主要受惠於Nintedanib及Enzalutamide等產品陸續進入歐洲、北美及其他國際市場。

展望後市，美時透過Alvogen整合北美通路與產品資源，搭配高技術門檻學名藥、品牌藥及505(b)(2)新藥布局，有助於改善產品組合並提升長期獲利能力，且隨新產品上市、B2B授權出貨增加及併購整合效益逐步顯現，預期營運規模有望持續擴大。

考量美時正由過去依賴少數高獲利產品的營運模式，轉向以美國、亞洲及全球B2B三大市場，加上學名藥、品牌藥與創新藥三類產品共同驅動，今年下半年、明年上半年新品取證及上市將驗證營運結構改善，再融資完成後的利息節省則將進一步放大2027年獲利彈性中，預估2027年營收將成長逾一成，每股獲利成長近五成。