快訊

「晶圓廠打工人的一天」遊戲紅到海外！玩家實測工程師日常 崩潰喊：根本監獄

日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史

高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

聽新聞
0:00 / 0:00

美時前三季營收年增逾七成 分析師估明年持續成長

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美時（1795）9月營收月增31.3%、年增128%，前三季累計營收年增74.2%，整體營運維持強勁成長動能。

分析師表示，美時9月營收顯著回升，主要受惠於美國Alvogen併表效益，帶動北美市場營收規模擴大，加上B2B授權及出口業務持續成長，推升整體營收表現。前三季美國市場營收達146億元，年增172%，占整體營收約59%；亞洲市場營收83.3億元，表現相對穩定；B2B 業務營收18.8億元，年增192%，主要受惠於Nintedanib及Enzalutamide等產品陸續進入歐洲、北美及其他國際市場。

展望後市，美時透過Alvogen整合北美通路與產品資源，搭配高技術門檻學名藥、品牌藥及505(b)(2)新藥布局，有助於改善產品組合並提升長期獲利能力，且隨新產品上市、B2B授權出貨增加及併購整合效益逐步顯現，預期營運規模有望持續擴大。

考量美時正由過去依賴少數高獲利產品的營運模式，轉向以美國、亞洲及全球B2B三大市場，加上學名藥、品牌藥與創新藥三類產品共同驅動，今年下半年、明年上半年新品取證及上市將驗證營運結構改善，再融資完成後的利息節省則將進一步放大2027年獲利彈性中，預估2027年營收將成長逾一成，每股獲利成長近五成。

營收 美時 分析師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Google 、微軟等上季營收估增雙位數 美科技商品有利可圖

高盛：緯穎第4季營收將年增60%受惠於四大動能 目標價調高6%到4,000元

胡連併義商衝高階車用 受惠相關產品毛利率高 有望挹注獲利成長

Netflix財報財測 烏雲籠罩…加劇投資人對未來成長疑慮

相關新聞

2026 ITF倒數二周 觀光署「台灣起步走」四大亮點搶先看

距離年度旅遊盛事「2026 ITF台灣國際旅展」登場只剩兩周，交通部觀光署將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館，以「台灣起步走 TAIWAN, LET’S GO」為主題，打造充滿山海魅力的國家形象館（攤位編號K1307）。

富豪購屋版圖 擴向蛋白區

高資產族群資產配置需求帶旺豪宅買氣。住商機構統計，前三季台北市總價7,000萬元以上住宅交易327件，年增18.5%；傳統蛋白區的大同、北投區交易量年增均逾1.6倍，顯示高資產族群購屋版圖正逐步外擴。

AI業搶貨！航空運價急漲一成 長榮航：還有調升空間

AI引爆航空貨運搶貨大戰，美籍航空業者大舉調派包機來台搶運高科技產品，單月近百架次，美國線急單運價每公斤突破新台幣400元，短線價格漲逾一成、創今年以來新高。

燃油成本飆 航空業者大考驗

國際油價飆漲，航空業陷入營收創高、獲利卻遭成本侵蝕的困境。布蘭特原油一度衝上每桶116.72美元，華航、長榮航及星宇航空第4季獲利面臨考驗。華航直言，若排除油價因素，今年營運有機會再創新高，但燃油成本成為全年最大變數。

智慧經營／國家資通安全研究院院長龔化中 築國家級資安防護牆

面對AI快速發展帶來的資安威脅，國家資通安全研究院新任院長龔化中上任後，將AI導入資安防禦列為重要工作方向。具科技業資安實戰經驗的龔化中表示，AI攻擊的速度與規模正在改變資安防禦模式，資安院接下來將進一步融合「實戰、研發、AI」三項能力，讓研究成果能夠回到實際防禦需求，逐步提升國家整體資安防護能力。

經濟選書／一失足 賽局變天

2012年至2016年，在個人電腦與資料中心伺服器所用的FinFET晶片上，英特爾是領先者。台積電與三星則並駕齊驅，爭取蘋果、高通與輝達等客戶的訂單。兩家公司推出新一代三維製程的時間，也逐漸縮短了與英特爾的差距。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。