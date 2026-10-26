快訊

「晶圓廠打工人的一天」遊戲紅到海外！玩家實測工程師日常 崩潰喊：根本監獄

日本前首相福田康夫逝世！享壽90歲 曾創父子兩代任日相歷史

高雄長庚名醫上班突倒下！葉克膜搶救仍不治 年僅45歲留稚兒

聽新聞
0:00 / 0:00

2026 ITF倒數二周 觀光署「台灣起步走」四大亮點搶先看

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
2026 ITF台灣國際旅展11月6日至9日在台北南港展覽館1館舉行。圖／阿里山國家風景區管理處提供
2026 ITF台灣國際旅展11月6日至9日在台北南港展覽館1館舉行。圖／阿里山國家風景區管理處提供

距離年度旅遊盛事「2026 ITF台灣國際旅展」登場只剩兩周，交通部觀光署將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館，以「台灣起步走 TAIWAN, LET’S GO」為主題，打造充滿山海魅力的國家形象館（攤位編號K1307）。

觀光署表示，一條步道，不只是欣賞自然風景的路線，更串聯了沿途聚落、歷史文化、地方產業與生活故事。

今年國家形象館以「垂直風景的旅行」為策展核心，將台灣從海岸、淺山、森林到雲海的多樣地景濃縮於展場，讓民眾透過聲音、氣味、光影與互動，感受不同高度的台灣之美，也從展場找到下一趟深度旅行的目的地。

亮點一：四大沉浸式展間 用五感旅行台灣

今年國家形象館最大的特色，就是將台灣不同海拔的自然地景搬進旅展現場。展館規劃「海之起點」、「島語淺山」、「霧的路徑」及「雲海之上」四大主題展間，透過自然聲景、香氛、情境燈光與雲霧效果，打造從海岸一路走進山林的沉浸式體驗。

「海之起點」從浪濤聲與海洋氣息出發，呈現媽祖宗教文化園區、林投隘門黃金海岸、椬梧滯洪池及月漫步道的海岸風情；「島語淺山」帶領民眾走進草嶺古道、林梢步道、鹿野龍高步道及綠島過山古道，認識古道沿線的歷史記憶、自然生態與人文故事。

隨著海拔逐漸升高，「霧的路徑」以貓囒山步道、梢來步道及新威桃花心木步道為主題，結合雪松與檜木香氣，營造走入森林的靜謐氛圍；最後來到「雲海之上」，透過梅峰古道與二延平步道的山巒景致，感受雲霧繚繞的高山風景。

展區特別邀請台灣聲景藝術家吳燦政採集步道現場聲音，並結合台灣香氛品牌「eyecandle」調製的山林氣味，讓民眾不必遠行，也能透過五感探索台灣山海的不同面貌。

亮點二：56條精選步道一次掌握

想開始健行，卻不知道哪條步道適合自己？國家形象館特別規劃「步道大百科」，收錄全台56條精選步道及分級資訊，從適合初學者的輕鬆路線，到富有自然生態、歷史文化及聚落故事的特色步道，提供民眾多元選擇。現場並設置QR Code，方便旅客查詢步道資訊，依照個人體能、興趣與旅遊需求，規劃適合自己的旅程。

此外，展館也將呈現「縱走台灣T-walk」推動願景，以淡蘭百年山徑、樟之細路及山海圳國家綠道等6條國家綠道為基礎，展現串聯台灣山海地景、地方文化與長距離慢行旅遊的發展方向。

隨著台灣將於2028年舉辦「世界步道大會」，觀光署也希望透過步道串聯自然景觀、地方產業與旅遊服務，讓國內外旅客用更深入、更永續的方式認識台灣，逐步打造具有國際吸引力的步道旅遊品牌。

亮點三： 13個國家風景區 好物與特色遊程齊聚

走步道不只有沿途風景，還能認識地方物產、品嚐特色美食，感受不同地區的生活文化。今年國家形象館集結全台13個國家風景區的特色好物與旅遊資源，邀請民眾從展場延伸探索台灣各地的風土魅力。

從茂林一山沐手沖咖啡、花東縱谷紅烏龍茶餅、大鵬灣濾掛咖啡，到馬祖老酒風味點心及大東北角三星蔥手作等，透過在地食材、職人技藝與特色商品，讓民眾從味覺與手作體驗，認識不同地方的自然環境與產業特色。

現場也推出多元特色遊程及體驗，包括西拉雅再生美學工藝、阿里山茶山部落巡禮套票、大鵬灣遊湖導覽，以及北海岸台灣好行交通套票等，讓民眾在旅展期間不只能認識景點，也能實際規劃下一趟旅行。

觀光署希望透過「走一條步道，認識一方風土；從沿途風景，到舌尖上的台灣」的概念，讓步道成為串聯地方文化、美食、產業及觀光消費的起點，帶動旅客走入各地、體驗在地。

亮點四：跑山獸、肉比頭精彩開講活動接力登場

除了沉浸式體驗，展館4天還規劃28場精彩活動，邀請人氣旅遊創作者與各領域職人，分享不一樣的台灣步道旅行。

喜歡登山健行的民眾，不能錯過登山專家「跑山獸」（Petr Novotny & Eva Lobo）分享登山安全、路線規劃與風險判斷等實用知識；人氣旅遊創作者「肉比頭」則將分享步道旅行的精彩見聞與旅遊體驗。

另有攝影名家黃源明，透過鏡頭帶領民眾欣賞阿里山之美，以及淡蘭古道專家吳雲天，從古道沿線的人文故事，帶領民眾認識台灣百年山徑。

展期間也安排多元藝文演出，包括鄒族傳統樂舞《跳動的山林》、原民青年阿卡貝拉《山海共聲》、澳洲木管與大提琴演出的《森之聲》音景派對，以及油水投影藝術創作，讓山林文化與藝術在旅展現場交會。

觀光署 步道 策展

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

阿里山雲海搬進國際旅展 二延平步道、茶山部落成亮點

旅客重視特殊體驗行程 ITF旅展聚焦主題旅行

福容ITF線上旅展開跑！全新徠旅住宿券 2,399元起嘉義福容voco下殺2折

2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

相關新聞

2026 ITF倒數二周 觀光署「台灣起步走」四大亮點搶先看

距離年度旅遊盛事「2026 ITF台灣國際旅展」登場只剩兩周，交通部觀光署將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館，以「台灣起步走 TAIWAN, LET’S GO」為主題，打造充滿山海魅力的國家形象館（攤位編號K1307）。

富豪購屋版圖 擴向蛋白區

高資產族群資產配置需求帶旺豪宅買氣。住商機構統計，前三季台北市總價7,000萬元以上住宅交易327件，年增18.5%；傳統蛋白區的大同、北投區交易量年增均逾1.6倍，顯示高資產族群購屋版圖正逐步外擴。

AI業搶貨！航空運價急漲一成 長榮航：還有調升空間

AI引爆航空貨運搶貨大戰，美籍航空業者大舉調派包機來台搶運高科技產品，單月近百架次，美國線急單運價每公斤突破新台幣400元，短線價格漲逾一成、創今年以來新高。

燃油成本飆 航空業者大考驗

國際油價飆漲，航空業陷入營收創高、獲利卻遭成本侵蝕的困境。布蘭特原油一度衝上每桶116.72美元，華航、長榮航及星宇航空第4季獲利面臨考驗。華航直言，若排除油價因素，今年營運有機會再創新高，但燃油成本成為全年最大變數。

智慧經營／國家資通安全研究院院長龔化中 築國家級資安防護牆

面對AI快速發展帶來的資安威脅，國家資通安全研究院新任院長龔化中上任後，將AI導入資安防禦列為重要工作方向。具科技業資安實戰經驗的龔化中表示，AI攻擊的速度與規模正在改變資安防禦模式，資安院接下來將進一步融合「實戰、研發、AI」三項能力，讓研究成果能夠回到實際防禦需求，逐步提升國家整體資安防護能力。

經濟選書／一失足 賽局變天

2012年至2016年，在個人電腦與資料中心伺服器所用的FinFET晶片上，英特爾是領先者。台積電與三星則並駕齊驅，爭取蘋果、高通與輝達等客戶的訂單。兩家公司推出新一代三維製程的時間，也逐漸縮短了與英特爾的差距。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。