2026 ITF倒數二周 觀光署「台灣起步走」四大亮點搶先看

距離年度旅遊盛事「2026 ITF台灣國際旅展」登場只剩兩周，交通部觀光署將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館，以「台灣起步走 TAIWAN, LET’S GO」為主題，打造充滿山海魅力的國家形象館（攤位編號K1307）。

觀光署表示，一條步道，不只是欣賞自然風景的路線，更串聯了沿途聚落、歷史文化、地方產業與生活故事。

今年國家形象館以「垂直風景的旅行」為策展核心，將台灣從海岸、淺山、森林到雲海的多樣地景濃縮於展場，讓民眾透過聲音、氣味、光影與互動，感受不同高度的台灣之美，也從展場找到下一趟深度旅行的目的地。

亮點一：四大沉浸式展間 用五感旅行台灣

今年國家形象館最大的特色，就是將台灣不同海拔的自然地景搬進旅展現場。展館規劃「海之起點」、「島語淺山」、「霧的路徑」及「雲海之上」四大主題展間，透過自然聲景、香氛、情境燈光與雲霧效果，打造從海岸一路走進山林的沉浸式體驗。

「海之起點」從浪濤聲與海洋氣息出發，呈現媽祖宗教文化園區、林投隘門黃金海岸、椬梧滯洪池及月漫步道的海岸風情；「島語淺山」帶領民眾走進草嶺古道、林梢步道、鹿野龍高步道及綠島過山古道，認識古道沿線的歷史記憶、自然生態與人文故事。

隨著海拔逐漸升高，「霧的路徑」以貓囒山步道、梢來步道及新威桃花心木步道為主題，結合雪松與檜木香氣，營造走入森林的靜謐氛圍；最後來到「雲海之上」，透過梅峰古道與二延平步道的山巒景致，感受雲霧繚繞的高山風景。

展區特別邀請台灣聲景藝術家吳燦政採集步道現場聲音，並結合台灣香氛品牌「eyecandle」調製的山林氣味，讓民眾不必遠行，也能透過五感探索台灣山海的不同面貌。

亮點二：56條精選步道一次掌握

想開始健行，卻不知道哪條步道適合自己？國家形象館特別規劃「步道大百科」，收錄全台56條精選步道及分級資訊，從適合初學者的輕鬆路線，到富有自然生態、歷史文化及聚落故事的特色步道，提供民眾多元選擇。現場並設置QR Code，方便旅客查詢步道資訊，依照個人體能、興趣與旅遊需求，規劃適合自己的旅程。

此外，展館也將呈現「縱走台灣T-walk」推動願景，以淡蘭百年山徑、樟之細路及山海圳國家綠道等6條國家綠道為基礎，展現串聯台灣山海地景、地方文化與長距離慢行旅遊的發展方向。

隨著台灣將於2028年舉辦「世界步道大會」，觀光署也希望透過步道串聯自然景觀、地方產業與旅遊服務，讓國內外旅客用更深入、更永續的方式認識台灣，逐步打造具有國際吸引力的步道旅遊品牌。

亮點三： 13個國家風景區 好物與特色遊程齊聚

走步道不只有沿途風景，還能認識地方物產、品嚐特色美食，感受不同地區的生活文化。今年國家形象館集結全台13個國家風景區的特色好物與旅遊資源，邀請民眾從展場延伸探索台灣各地的風土魅力。

從茂林一山沐手沖咖啡、花東縱谷紅烏龍茶餅、大鵬灣濾掛咖啡，到馬祖老酒風味點心及大東北角三星蔥手作等，透過在地食材、職人技藝與特色商品，讓民眾從味覺與手作體驗，認識不同地方的自然環境與產業特色。

現場也推出多元特色遊程及體驗，包括西拉雅再生美學工藝、阿里山茶山部落巡禮套票、大鵬灣遊湖導覽，以及北海岸台灣好行交通套票等，讓民眾在旅展期間不只能認識景點，也能實際規劃下一趟旅行。

觀光署希望透過「走一條步道，認識一方風土；從沿途風景，到舌尖上的台灣」的概念，讓步道成為串聯地方文化、美食、產業及觀光消費的起點，帶動旅客走入各地、體驗在地。

亮點四：跑山獸、肉比頭精彩開講活動接力登場

除了沉浸式體驗，展館4天還規劃28場精彩活動，邀請人氣旅遊創作者與各領域職人，分享不一樣的台灣步道旅行。

喜歡登山健行的民眾，不能錯過登山專家「跑山獸」（Petr Novotny & Eva Lobo）分享登山安全、路線規劃與風險判斷等實用知識；人氣旅遊創作者「肉比頭」則將分享步道旅行的精彩見聞與旅遊體驗。

另有攝影名家黃源明，透過鏡頭帶領民眾欣賞阿里山之美，以及淡蘭古道專家吳雲天，從古道沿線的人文故事，帶領民眾認識台灣百年山徑。

展期間也安排多元藝文演出，包括鄒族傳統樂舞《跳動的山林》、原民青年阿卡貝拉《山海共聲》、澳洲木管與大提琴演出的《森之聲》音景派對，以及油水投影藝術創作，讓山林文化與藝術在旅展現場交會。