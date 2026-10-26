國環院公布首場環保證照電腦測驗成績 考生可線上申請證書

國家環境研究院（國環院）26日公布上周所舉辦首場環保證照電腦測驗的正式成績，該測驗成績的平均分數與及格率與過往採紙本測驗者差異不大。成績及格者，可直接登入「環保訓練管理系統」申請合格證書及繳費，待次日確認申請規費入帳後，系統將發送通知及電子證書，考生亦可自行下載。

實施長達 37 年的環保證照紙本測驗，國環院於日前舉辦「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」測驗首度改採電腦作答與「即測即評」制度，讓考生在交卷當下即可於螢幕查看成績。對於全新的數位作答體驗，考生既有肯定，也提出不少建設性建議。部分考生希望考後可以公布試題，也有人建議增加線上模擬練習題，或針對測驗題數與作答時間進行彈性調整。國環院院長張順欽表示，國環院將秉持系統化與人性化的原則，仔細研析各項建議，作為未來優化測驗、完善配套措施及調整試題規劃的參考。

針對考後公開試題的訴求，國環院指出，測驗後不對外公布試題，核心考量在於維護國家級題庫的永續性，並引導學員回歸專業本質、提升學習成效。建立兼具信度與效度的國家級題庫，需歷經專家命題、嚴謹審查、預試及試題分析等繁複流程，投注的人力、時間與經費成本極高。以環保證照測驗為例，每年舉辦 6 次，選擇題考科每次需 50 題，年消耗量即達 300 題。

若考後全數公開，題庫將面臨快速耗竭的「失血」危機。此外，試題一旦全面公開，考生容易流於「死記題型與答案」的應試導向，反而削弱對專業核心素養的實質理解，影響培訓品質。事實上，國際大型專業測驗（如 TOEFL、GRE）基於電腦化適性測驗的特性與評量效度，亦多採取試題不公開的常態作法。

張順欽院長表示，考生在「即測即評」電腦測驗交卷後，即可於螢幕查看即時分數，但正式成績仍須經違規查核等試務流程審定後公布。此外，電腦測驗大幅簡化作業流程，相較於傳統紙本測驗需 10 個工作天，已將成績公告時程縮短為 5 個工作天，提供考生更快速、便利的查詢服務。