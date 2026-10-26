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日本工具機展登場 94家台廠展現供應鏈實力

中央社／ 台北26日電

日本國際工具機展覽會（JIMTOF 2026）今天起登場，台灣工具機暨零組件工業同業公會表示，共有94家台灣業者參展，呈現台灣工具機產業由整機製造、關鍵零組件到製程周邊設備的供應體系，並展現製造彈性與系統整合能力。

工具機公會透過新聞稿指出，包括永進機械、東台精機、普發工業、上銀科技、台灣引興、吉輔企業、德大機械、寶嘉誠工業等會員廠商參展JIMTOF，展出內容涵蓋工具機、精密加工設備、刀具、夾治具、傳動與控制元件，到量測及周邊設備等方案。

公會表示，此次JIMTOF展會聚焦機器人整合、積層製造、人工智慧（AI）、自動化與感測等先進製造技術，大會規劃Machine Tools Driving the Evolution ofRobotics主題，展示工具機與機器人應用整合，安排機器人與熟練技師共同進行鏟花加工，展現傳統製造技藝與智慧自動化協作的應用。

公會指出，JIMTOF展會同期舉辦的IMEC 2026國際工具機技術者會議，涵蓋AI與自動化、感測技術及先進機器人加工等議題，反映工具機產業正朝向設備自主化、生產資訊整合、製程最佳化及智慧生產發展。

工具機公會表示，對台灣產業來說，整機與關鍵零組件供應鏈，是面對高階加工、彈性製造與智慧自動化發展的重要優勢，日本是全球工具機技術發展的重要市場，透過參與JIMTOF，掌握高階加工、自動化、AI及機器人整合等最新趨勢，有助深化連結國際客戶及合作廠商。

供應鏈 日本 上銀科技

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