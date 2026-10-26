基因定序助重症感染診斷 亞洲準譯打造2.7萬種病原資料庫

重症感染患者若遲遲找不到病因，醫師往往只能先依臨床經驗用藥，不僅可能無法對症治療，也恐錯失黃金救治時間。台灣生技新創亞洲準譯投入「感染病原基因定序」技術，建立可比對2.7萬種病原體的本土資料庫，讓病原檢出率大幅提升3倍，檢驗時間大幅縮短至1天內，並成功導入全台逾70間醫院。

亞洲準譯今年通過經濟部產業發展署「創投加速創新創業計畫」第一梯次徵案，獲政府核定補助約新台幣1900萬元，由大江生醫擔任企業創投，計畫預計促成投資額2億元。亞洲準譯是全台首家取得衛福部食藥署精準醫療分子檢測實驗室檢測項目列冊登錄（LDTs）、將基因定序應用於感染症領域的業者。

亞洲準譯營運長李定寰接受中央社記者採訪時表示，傳統檢測須由醫師先推測病原，再逐項檢驗，不僅容易漏掉感染源，培養結果也可能耗時數天甚至數週，重症患者若病情惡化，醫師往往只能先投以廣效型抗生素，患者就可能錯失及時調整治療的機會。

李定寰指出，基因定序檢測的優勢在於醫師不必事先猜測特定病原，而是一次比對大量病原體，從檢體中尋找可能的感染源。亞洲準譯的資料庫涵蓋細菌、病毒、真菌及寄生蟲等約2.7萬種病原體，檢測最快24小時可完成，希望協助醫師更快掌握病因。

他提到，亞洲準譯提供的檢測服務在經過嚴格的臨床驗證後，目前已導入全台逾70家醫院，合作對象涵蓋醫學中心及區域醫院，自2020成立至今，已協助臨床醫師診治逾萬名感染病人。

根據亞洲準譯提供的臨床研究，在血流感染患者中，基因定序檢測的病原檢出率達88%，傳統血液培養為26%，兩者相差62個百分點，基因定序的檢出率為傳統方法的逾3倍。因良好的醫學實證結果，台灣感染症醫學會也在2025年7月發表「總體基因體次世代定序於鑑定感染症病原之臨床應用建議」 ，將感染病原基因定序加入臨床醫師臨床診治流程。

李定寰認為，台灣長期累積的健保資料、電子病歷及檢驗紀錄，是發展這項技術的重要優勢。亞洲準譯也持續累積感染患者的病原檢測數據，未來將透過衛福部推動的FHIR資料交換標準，串聯醫療院所的臨床資料，並結合基因定序結果，導入AI協助判讀病原，從大量數據中找出可能造成感染的病原，提供醫師診斷及用藥參考。

目前這項基因定序檢測的自費價格約新台幣3萬至5萬元，為降低使用門檻，亞洲準譯規劃推出涵蓋100多種常見病原體的平價檢測，價格將會比現行感染病原基因檢測大幅降低3至5成。李定寰估計，台灣重症感染相關檢測市場每年潛在規模約10億元，若未來能爭取健保給付或部分補助，可望降低患者負擔，擴大檢測應用。

海外布局方面，李定寰表示，日本醫療市場規模約為台灣的6至10倍，亞洲準譯去年在東京設立子公司，與日本臨床檢驗業者及長崎、大阪、慶應等大學展開合作，目前正規劃與當地醫療機構進行多中心臨床試驗，預計花費1至2年完成日本臨床驗證，後續再爭取納入公立醫療保險給付。

展望未來，李定寰表示，亞洲準譯預計在今年12月登錄興櫃正式掛牌，透過資本市場挹注，持續投入感染病原基因定序技術開發、擴大海外市場布局，搶攻精準醫療商機。