原料藥新藥量產成長 藥品製造業前9月生產增16%

台灣藥品及醫用化學製品業生產動能增溫，經濟部統計處最新統計，今年前9月生產指數年增16.21%，9月年增15.94%。統計處指出，高價原料藥需求增加、業者擴增產線、新藥進入量產，加上醫用生物製品及血糖檢測試劑外銷訂單增加，帶動今年生產表現。

統計處表示，「藥品及醫用化學製品業」9月及前9月生產成長主要來自醫用生物製品、原料藥及其他西藥製劑3項產品。其中，醫用生物製品及原料藥主要受惠外銷增加；原料藥另有部分廠商投入新藥生產，帶動產量成長。其他西藥製劑方面，則有部分廠商增加藥品生產品項，推升生產。

回顧近年生產表現，藥品及醫用化學製品業生產指數2023年年增5.62%，2024年年減7.95%，2025年微幅回升至年增1.22%。今年前9月累計年增16.21%，生產表現較去年同期明顯成長。

統計處分析，2023年部分新藥進入量產，加上部分廠商因應市場需求擴增產能，帶動原料藥及其他西藥製劑生產增加；不過，COVID-19快篩需求減少，也使其他檢測試劑生產下滑，抵銷部分成長。

2024年因客戶庫存偏高、訂單減少，原料藥及其他西藥製劑生產下滑，拖累整體生產指數。2025年受惠於高價藥品需求增加、部分業者擴產及新增海外客戶，原料藥生產回升。

藥品及醫用化學製品業涵蓋原料藥、心臟脈管與腎作用藥、胃腸道作用藥、營養與電解質液、抗微生物藥、動物用藥、其他西藥製劑、醫用生物製品、中藥製劑，以及血糖檢測試劑、其他檢測試劑和其他醫用化學製品等12項產品。