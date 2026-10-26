富豪購屋版圖 擴向蛋白區

再過幾周就是投票日。四年一次的地方選舉，熟悉的劇本又上演了。看板比的是笑容，政見會門可羅雀，新聞版面留給爆料與互控。長期以來，台灣選舉比的往往不是誰的政策比較好，而是誰比較不被討厭。

2026-10-26 00:26