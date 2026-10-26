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富豪購屋版圖 擴向蛋白區
高資產族群資產配置需求帶旺豪宅買氣。住商機構統計，前三季台北市總價7,000萬元以上住宅交易327件，年增18.5%；傳統蛋白區的大同、北投區交易量年增均逾1.6倍，顯示高資產族群購屋版圖正逐步外擴。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，近年房市雖受信用管制及銀行放款緊縮影響，但高資產族群財務實力相對雄厚，購屋決策較不易受貸款條件限制，加上股市財富效應與資產配置需求支撐，讓精華區高總價住宅仍維持一定買盤。
傳統豪宅聚落仍是高資產族群布局重心。如大安區前三季成交83件，年增27.7%，居全市之冠。同時購屋版圖也向非傳統豪宅區域擴散。大同區前三季成交14件，年增180%，增幅居全市之冠；北投區成交16件，年增166.7%。
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