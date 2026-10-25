宏信大藥局135周年迎日本藥師後代重訪 長榮獎學金同步鼓勵年輕學子

台中百年老字號藥局宏信大藥局，25日舉行135周年慶暨長榮獎學金頒獎典禮，邀請曾在現址經營藥房的日本田中利弘藥師的後代吉田令子女士偕同家人來台共襄盛舉。本屆獎學金獎勵167名學生，以跨世代的台日情誼與支持青年成長的實際行動，延續宏信「健康、信任、傳承」的精神。

約在1995年前後，田中利弘藥師的後代曾到台中尋訪家族昔日經營藥房的地方。當時邵長榮藥師恰巧不在店內，雙方錯過見面，也未能留下聯絡方式。這次未能相見的來訪，卻讓他一直盼望有一天，能與田中家族後代坐下來，談談這間藥房與老街的往事。

2024年10月31日，吉田令子女士偕同家人重訪宏信大藥局，終於與邵長榮藥師相見，並與黃薔如總經理藥師等人在店前合影。對來訪的家人而言，這裡連著祖父的足跡；對今日的宏信而言，這次相聚讓歷史資料中的名字，成為可以當面問候、分享記憶的朋友。

今年，吉田令子與家人將再次來台參與135周年紀念活動。在為典禮準備的致詞中，她回顧祖父與這間藥房的緣分，也寄望年輕一代朝夢想前進，延續台日友好與對世界和平的期待。從尋訪家族記憶，到再次受邀相聚，文化交流就在這樣一次次的見面中，走進日常。

依宏信保存的歷史資料，中山路96號的藥業歷史可追溯至1891年，歷經日治時期的田中利弘藥房及戰後的大台中藥局。1951年，林吳帖女士承接並更名為宏信大藥房，交由林雙眉女士與邵基添先生經營，後由第三代邵長榮藥師延續服務。135周年回望的是這處藥房跨越不同時代的歷史，也是藥師與地方民眾長年相伴的記憶。

「保健勝於治療；健康勝於財富。」是宏信長年倡議的理念。不同國家的人們，對自己與家人平安健康的盼望是相通的。此次台日家族交流，以一間藥房的歷史為起點，也讓「健康無國界」有了親切的意義：跨越語言與文化，仍能理解彼此對家人、社區與下一代的關心。

這份關心也留在宏信過去的服務紀錄中，包括SARS期間捐贈口罩供街友使用、參與用藥安全宣導、與衛生所及廠商合作提供健康檢測，以及接待學生實習與參訪。百年藥局的價值，除了保存老照片與匾額，也在於將專業知識用於民眾需要之處，讓信任在日常服務中慢慢累積。

邵長榮表示，長榮獎學金鼓勵國小至大學在籍學生，在學業、才藝、運動與社團等領域發展興趣與專長。此次將頒獎典禮與135周年紀念結合，是希望在回望前人的努力時，也看見年輕人正在付出的心力，給予他們繼續學習、勇敢發展所長的鼓勵。

邵長榮在此次提供的手寫文字中寫道：「歷史不是回憶，而是傳承。」他也寫下：「回到過去，是為了走向未來。」以及「歷史，我們不旁觀；歷史，我們來開拓。」這份心意，讓歷史回顧與獎學金頒發有了共同方向：珍惜前人的足跡，也支持下一代走出自己的路。

從日本藥師後代的重訪，再到年輕學子接受鼓勵，宏信希望傳承的不只是店名與年代，更是對人用心、持續學習的態度。「一個人的成功，是能力；一羣人的成功，是傳承。」這句邵長榮的理念，也呼應此次活動對跨世代交流的期待。

台中百年老字號藥局宏信大藥局，今(25)日舉行135周年慶暨長榮獎學金頒獎典禮。圖／業者提供