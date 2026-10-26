燃油成本飆 航空業者大考驗

國際油價飆漲，航空業陷入營收創高、獲利卻遭成本侵蝕的困境。布蘭特原油一度衝上每桶116.72美元，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）第4季獲利面臨考驗。華航直言，若排除油價因素，今年營運有機會再創新高，但燃油成本成為全年最大變數。

中東地緣政治風險升溫，美國總統川普對伊朗採取強硬立場，並暗示可能再度打擊伊朗，市場憂心能源運輸風險升高，推升國際油價。布蘭特原油一度升至每桶116.72美元，西德州原油（WTI）也漲至103.27美元。面對高油價，航空業者苦笑，現在「都在幫油公司打工」。長榮航空指出，燃油是航空公司營運成本的重要變數，即使營收屢創同期新高，油價上漲仍可能侵蝕獲利，如何控制成本成營運關鍵。

華航也表示，今年第4季整體營運表現優於原先預期，若沒有油價因素，全年營運可望優於去年，甚至有機會再創新高，惟油價仍是最大不確定因素。

事實上，航空業第2季獲利已受到高油價侵蝕，隨著中東局勢持續緊張，燃油成本壓力再度升高。航空業者認為，國際油價走勢已成為今年營運最大挑戰，即使市場需求強勁，若油價持續維持高檔，營收成長未必能同步反映在獲利上，航空三雄第4季及全年獲利表現，仍須視燃油成本變化而定。