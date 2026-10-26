聽新聞
0:00 / 0:00
燃油成本飆 航空業者大考驗
國際油價飆漲，航空業陷入營收創高、獲利卻遭成本侵蝕的困境。布蘭特原油一度衝上每桶116.72美元，華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）第4季獲利面臨考驗。華航直言，若排除油價因素，今年營運有機會再創新高，但燃油成本成為全年最大變數。
中東地緣政治風險升溫，美國總統川普對伊朗採取強硬立場，並暗示可能再度打擊伊朗，市場憂心能源運輸風險升高，推升國際油價。布蘭特原油一度升至每桶116.72美元，西德州原油（WTI）也漲至103.27美元。面對高油價，航空業者苦笑，現在「都在幫油公司打工」。長榮航空指出，燃油是航空公司營運成本的重要變數，即使營收屢創同期新高，油價上漲仍可能侵蝕獲利，如何控制成本成營運關鍵。
華航也表示，今年第4季整體營運表現優於原先預期，若沒有油價因素，全年營運可望優於去年，甚至有機會再創新高，惟油價仍是最大不確定因素。
事實上，航空業第2季獲利已受到高油價侵蝕，隨著中東局勢持續緊張，燃油成本壓力再度升高。航空業者認為，國際油價走勢已成為今年營運最大挑戰，即使市場需求強勁，若油價持續維持高檔，營收成長未必能同步反映在獲利上，航空三雄第4季及全年獲利表現，仍須視燃油成本變化而定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。