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上奇擁旗下小金雞昕奇雲端、兩大事業體加持 明年營運有望衝刺
資訊服務廠上奇科技（6123）受惠於旗下昕奇雲端業績推動，加上數位印刷服務、智慧製造等事業體營運升溫。法人看好，上奇科技明年集團營運有望力拼向上成長，繳出優於今年的成績單。
上奇集團發言人魏茂發表示，2026年第3季營收成長主要來自企業用戶服務事業的香港校園專案交貨挹注。由於該專案以硬體產品為主，對營收的挹注較為顯著，獲利貢獻則相對有限。
不過，子公司昕奇雲端持續展現成長動能，第3季營收創單季新高，獲利亦持續成長，對集團整體獲利的貢獻進一步提升。
針對後續營運展望，上奇指出，在智慧製造領域，集團將持續深化數位轉型解決方案，積極拓展增材製造（3D列印）技術於無人機、智慧製造及產業創新等領域的應用。相關應用已於近期展覽中獲得市場關注，未來將持續探索潛在商機，拓展新的業務成長機會。
在數位印刷服務領域，集團將掌握設備升級與產業轉型契機，持續深化客戶服務及整體解決方案能力，鞏固既有市場基礎，並提升服務的附加價值。
因此，整體來看，法人看好，上奇集團明年營運在昕奇雲端業績持續成長，加上數位印刷服務、智慧製造等事業體有望新接訂單效應下，集團業績成長動能有望繳出優於今年成績單。
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