智慧經營／國家資通安全研究院院長龔化中 築國家級資安防護牆

面對AI快速發展帶來的資安威脅，國家資通安全研究院新任院長龔化中上任後，將AI導入資安防禦列為重要工作方向。具科技業資安實戰經驗的龔化中表示，AI攻擊的速度與規模正在改變資安防禦模式，資安院接下來將進一步融合「實戰、研發、AI」三項能力，讓研究成果能夠回到實際防禦需求，逐步提升國家整體資安防護能力。

第一線防禦 攻四大重點

龔化中指出，資安院過去已累積政府及關鍵基礎設施資安防護的基礎，他接任後將延續前兩任院長的工作，同時強化研發與實戰之間的連結。他認為，研發單位要持續把技術做出來，第一線防禦單位則要不斷提升實戰能力，兩者相互合作，再導入更多AI技術，是接下來的重要方向。因此他也提出四大重點工作項目。

第一、推動AI自動化程式碼檢測與漏洞挖掘。龔化中表示，資安院目前已測試多家國際大型AI工具，同時建置自主的AI檢測環境，透過AI協助檢視政府機關及重要系統的程式碼，找出可能存在的漏洞並提供相關修正建議。目前相關工作已進入測試、驗證階段，後續將逐步擴大應用範圍。

第二、將AI導入資安攻防演練。龔化中表示，過去政府機關進行資安演練，主要透過既有方式模擬攻擊情境，未來將加入AI功能，利用AI進行攻擊測試，強化政府機關的攻防驗證能力。他指出，相關AI功能預計納入明年的政府資安演練，進一步測試政府機關面對AI攻擊的防禦能力。

第三、利用AI強化資安威脅情資分析。龔化中表示，目前全球資安漏洞及威脅情資數量龐大，若完全依靠人工分析，工作量相當大，因此希望利用AI協助整理及分析大量國內外威脅情資，從中掌握重要威脅，再以較快速的方式通知政府機關或關鍵基礎設施，提升情資運用效率。

情境演練 累積肌肉記憶

第四、打造國家級AI資安防禦沙盒，建立相關驗證環境，讓政府及產業團隊能夠在高強度的AI攻擊情境下進行訓練與測試。龔化中表示，希望透過這類實際演練，讓相關團隊累積面對新型態攻擊的「肌肉記憶」，同時也能驗證新的資安技術，再逐步導入實際防禦工作。

除了政府機關及關鍵基礎設施，龔化中也強調產業端的重要性。目前資安院針對網通等業者，已進行漏洞挖掘、產品安全及相關輔導工作，協助業者了解產品弱點並建立後續修正、通報等機制；對於資安業者，也將透過輔導及補助等方式，提升國內整體資安能量。

龔化中表示，面對AI帶來的新型態資安威脅，資安院的工作不能只停留在研究階段，而要讓研發、實戰及AI彼此連結。他接任後的核心方向，就是在延續既有資安防護工作的基礎上，進一步把AI導入漏洞檢測、攻防演練、威脅情資及防禦驗證，逐步建立更具實戰能力的資安防護體系。