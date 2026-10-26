點子農場／前瞻治理 別做「事後國家」

再過幾周就是投票日。四年一次的地方選舉，熟悉的劇本又上演了。看板比的是笑容，政見會門可羅雀，新聞版面留給爆料與互控。長期以來，台灣選舉比的往往不是誰的政策比較好，而是誰比較不被討厭。

弔詭的是，我們選出縣市長與議員，目的不正是為了更好的施政嗎？問題不只在候選人，也在制度。在台灣，政策很少被當成一件可以實驗、可以檢驗的東西。選民手上沒有比較的依據，只好比情緒、比印象、比誰的對手更糟。

更深的病根，是制度的時鐘比科技慢了一個世代。科技以「月」更新，立法以「年」修正，公務體系的思維以「十年」變動。三個時鐘不同步，這種國家稱為「事後國家」，它有三個特徵：

一、出事才修法：問題爆發、媒體追打之後，才緊急補上條文。

二、危機才補救：預算與人力永遠投在滅火，而不是防火。

三、民怨起則政治退：決策跟著輿論擺盪，沒有長期方向。

AI、基因編輯、能源轉型，沒有一項會等人。用上個世紀的治理語言回應本世紀的問題，結果只有一個：創新外移，風險內留。

都柏林三一學院法學教授Deirdre Ahern提出「前瞻治理文化（Anticipatory Governance Culture）」的論述，主張政府要從「看守秩序」轉為「培育秩序」，核心是三個動作：預見、試驗、學習。

英國在2016年推出全球第一個金融監理沙盒，其後又設立監理前瞻委員會，在法律寫出來之前先推演未來；新加坡隨即跟進，讓業者在可控範圍內試錯；德國的能源轉型示範計畫，更允許實驗區暫時偏離現行法規，再依實測結果回頭修法。

在這些國家，法規不是刻在石頭上的法典，而是會演化的軟體。把「三意」：創意、公益、生意。放進治理裡，它可以成為每個政策實驗必答的三道考題：

有沒有創意？敢不敢在未來到來之前先想；有沒有公益？這個實驗讓誰受益，又讓誰承擔風險；有沒有生意？試驗成功後，能不能長出自己的商業模式，而不是永遠靠補助。三題都答得出來，實驗才值得做。

台灣其實有工具。2017年就通過金融科技沙盒條例，後來又有無人載具條例，在亞洲算早。可惜都停在個別條例，沒有變成文化。門是開了，門口卻站滿警衛：部會各管各的，公務員怕背上圖利罪，也沒有人負責推演十年後的台灣。

中央的處方很清楚：設立跨部會的國家未來政策實驗室，制定通用的創新實驗法，把公務員考核從「有沒有出錯」改成「有沒有學到」。

但地方不必等中央。投票前，不妨問問你的候選人：

一、你的縣市有沒有一個「城市實驗室」，讓新點子先在一個里、一條街試行？

二、四年任期內，你願意拿哪一項政策出來公開實驗，公開檢驗成敗？

三、如果實驗失敗，你會怎麼保護那位敢做事的公務員？

答得出來的，才是真正有政策的候選人。

傳統治理追求「不出錯」，前瞻治理追求「錯得其所」。台灣的硬體已是2026年的水準，作業系統卻還停在1990年代。這一票，也該是升級的一票。