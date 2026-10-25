嚴慶齡基金會《島嶼移動進行式》 帶你走讀移動文化與產業記憶

你知道台灣第一部自主研發設計的汽車是什麼嗎？1986年10月25日，由300位平均年齡僅29歲的台灣工程師，歷經五年研發，打造出台灣第一部自主研發設計的汽車「飛羚101」，寫下台灣汽車工業的重要里程碑，更開啟飛羚車系日後進軍海外市場的道路。

40年後的今天，飛羚101不僅是一部承載世代記憶的經典國產車，更象徵台灣從製造走向自主研發、從技術引進邁向工程創新的產業精神。

適逢飛羚101上市40週年，嚴慶齡工業發展基金會以「未來永續工程」為核心精神，推出《島嶼移動進行式》系列活動，從台灣汽車工業發展的歷史脈絡出發，串聯移動文化、產業記憶與新世代工程教育，並將於11月7日舉辦FST臺灣盃學生方程式展演賽、11月14日推出慶齡工業✕工學博物館未來永續工程「工程好好玩」市集，透過實作與體驗培育未來工程人才，讓台灣工業持續累積創新動能，展現面向未來的永續發展韌性，看見這座島嶼持續向前的創新力量。

從飛羚101到電動車整車輸出 跨越世代傳承台灣自主研發精神

回望台灣工業發展歷程，汽車工業向來被視為帶動國家工業技術升級的重要產業。從機械加工、模具開發、精密製造、電子電機到整車系統整合，一部汽車背後所串聯的龐大產業鏈，不僅考驗製造能力，更需要長期累積的工程技術、研發實力與專業人才。

裕隆汽車創辦人嚴慶齡秉持「工業報國」的理念，投入台灣汽車工業發展，期盼透過汽車製造帶動相關產業成長，建立台灣自主工業的根基。

延續這份對工業發展的堅持，1980年代，裕隆集團吳舜文總裁秉持自主研發的信念成立裕隆工程中心，集結300位年輕工程師，挑戰從零開始設計一部屬於台灣自己的汽車。

在技術資源有限、外界質疑聲浪不斷的環境下，這群年輕工程師憑藉對技術的熱情與堅持，從車身造型、工程設計到整車開發，逐步建立自主研發能力。

1986年10月25日，飛羚101正式上市，以流線型車身、蜂巢式尾燈及當時前衛的科技配備，展現台灣工程團隊的設計與研發實力。

隔年更登上東京國際車展，讓國際看見台灣自主研發汽車的成果；後續飛羚102於1991年外銷荷蘭，更寫下台灣自主研發車款第一次成功拓展到海外市場的歷史紀錄。

飛羚101的誕生，不僅代表一部汽車的完成，更是台灣工業從技術引進、製造生產，逐步走向自主設計與研發的重要轉折。從創辦人嚴慶齡先生與吳舜文總裁奠定台灣汽車工業的製造與研發根基，到嚴凱泰執行長帶領集團突破挑戰、創立自主品牌納智捷，開創台灣汽車產業多元發展新局，這份追求技術自主與產業創新的精神持續傳承。

如今，在嚴陳莉蓮執行長領導下，裕隆集團整合智慧車輛、金融水平、紡織時尚與營建生活四大事業體的多元能量，持續深化自主研發、在地製造與跨域合作，推動台灣汽車產業接軌全球電動車供應鏈，朝向智慧移動與永續轉型邁進。從40年前飛羚101的自主造車夢想，到今日電動車整車輸出海外，更將累積的工程技術延伸至智慧物流自主移動機器人（AMR）等創新應用，不僅見證台灣汽車工業持續精進的技術實力，更展現跨越世代、面向未來的產業韌性。

從40年前的造車夢想到新世代工程創新

40年前，一群平均年齡29歲的工程師，憑藉自主研發的信念，克服技術與資源限制，打造出台灣第一部自主研發設計的汽車；40年後，這份勇於挑戰、持續創新的工程精神，仍在不同世代的年輕人才身上延續。

從飛羚101所奠定的機械設計、精密製造與系統整合能力，到學生方程式賽車、AI機器狗、無人機、潛水艇及火箭等多元領域，工程技術不斷跨界延伸，為台灣產業開創更多創新應用的可能。面對全球科技快速演進與產業轉型，台灣工業的永續競爭力，不僅仰賴既有製造實力，更需要持續投入工程教育與人才培育，讓技術經驗得以傳承，創新能量持續累積。

秉持創辦人嚴慶齡長期關注工業發展與人才培育的精神，嚴慶齡工業發展基金會持續推動「未來永續工程」，從保存工業歷史、推廣工程教育到支持青年實作，讓台灣工業累積的技術底蘊與工程精神，轉化為下一世代探索未來的動力。

《島嶼移動進行式》串聯工業記憶與創新未來邀請全民走讀台灣產業故事為讓台灣工業的歷史記憶與工程精神持續傳承，嚴慶齡工業發展基金會透過《島嶼移動進行式》系列活動，以「移動」為切入點，串聯台灣汽車工業歷史、產業文化與工程教育，透過歷史走讀、主題展覽、賽車展演及科普工作坊，帶領大眾從不同視角認識台灣工業的發展脈絡，並將工業技術轉化為可親近、可參與的學習體驗。

系列活動涵蓋台灣移動文化與汽車工業歷史走讀、飛羚101經典車款與產業文物展示、工程科普體驗，以及FST學生方程式賽車展演等內容。透過歷史場景、實體展示與工程實作，帶領民眾從不同角度認識台灣工業的發展軌跡，也讓新世代看見工程技術如何轉化為創新實踐。

其中，FST學生方程式賽車展演將聚焦新世代工程人才，展現學生團隊從車輛設計、製造、測試到實際操駕的完整歷程，讓大眾近距離感受工程教育與實作的魅力。從40年前300位年輕工程師共同打造飛羚101，到今日學生團隊親手設計製造賽車，讓自主造車的夢想，在新世代持續延伸。

一部飛羚101，見證台灣自主研發的起點；一代又一代工程人才，持續推動台灣工業向前。適逢飛羚101上市40週年，嚴慶齡工業發展基金會邀請社會大眾一同參與《島嶼移動進行式》系列活動，走進台灣工業發展的歷史現場，從過去的創新突破，看見當代工程教育的活力，共同想像這座島嶼下一個40年的無限可能。

從第一台車飛羚101看見台灣工業永續發展韌性。圖／裕隆提供